Vrbětice a okolní obce žádají odškodné za výbuchy. Celkem se jedná o kompenzace za 93 milionů

Antigenní testování ve školách by vláda měla odpískat a připravit PCR testy, říká olomoucký hejtman

Ministerstvo zdravotnictví prý krajům navrhlo, aby si školy testy na trhu nakoupily samy, to ale Suchánek odmítá. „Nebylo by to systémové a nezvládli bychom to,“ zdůrazňuje.