Výběr z médií: peníze neutracené ministerstvy, registry v kritickém stavu i spotřeba elektřiny

V českém tisku se v pondělí dočtete, že ministerstva nestačila loni utratit 150 miliard korun. Taková suma by pokryla všechny kompenzace firmám a další opatření vlády pro krizi prakticky na celý rok, píše deník E15. Základní registry, ve kterých stát shromažďuje informace o občanech, podnikatelích nebo nemovitostech, jsou v Česku podle Práva v kritickém stavu a hrozí jejich kolaps. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:58 22. března 2021

E15

Ministerstva nestačila loni utratit 150 miliard korun. Deník E15 k tomu dodává, že taková suma by pokryla všechny kompenzace firmám a další opatření vlády pro krizi prakticky na celý rok. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) chce zůstatky proškrtat. Na většinu ale sáhnout nemůže, protože jsou vázané na investice. Například na projekty dotované Evropskou unií.

Mf Dnes

Už stovky lidí v Česku požádaly o uznání covidu-19 jako nemoci z povolání. Zjistila to Mf Dnes. Nejčastěji jsou to pracovníci z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. O odškodnění ale můžou požádat třeba i učitelé. Uznání nemoci z povolání je nicméně poměrně složitý proces. Rozhodují o tom kliniky pracovního lékařství, které spolupracují s krajskými hygienami.

Hospodářské noviny

Pandemie koronaviru výrazně zvýšila zájem o zdravotnické školy. To je téma pondělních Hospodářských novin. Žáky letos víc láká hlavně obor praktická sestra, ale taky třeba zdravotnické lyceum. Podle Asociace zdravotnických škol se počet přihlášek zvedl skoro ve všech regionech Česka průměrně o třetinu. Letos je dětí v devátých ročnících obecně víc. Ředitelé zdravotnických škol ale za trendem vidí spíš to, že koronavirus zvýšil prestiž zdravotních sester.

Regionální Deník

Američané koupili od českých vědců patent na látky, které můžou tvořit základ nového léku na tuberkulózu. O tom v pondělí píše regionální Deník. Ten připomíná i čtyřicet let trvající bádání na královéhradecké Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy. Na možný léčebný potenciál látek se totiž v 80. letech minulého století přišlo celkem náhodou.

Právo

Základní registry, ve kterých stát shromažďuje informace o občanech, firmách, podnikatelích nebo nemovitostech, jsou v Česku v kritickém stavu a hrozí jejich kolaps. Upozorňuje na to ministerstvo vnitra v dokumentu, který má k dispozici deník Právo. Resort chce na modernizaci od ministerstva financí dostatek peněz. To slibuje, že o tom vláda bude jednat.

Hrot

Spotřeba elektřiny by mohla v Česku do roku 2050 vzrůst o 50 až 90 procent. Uvádí to týdeník Hrot na základě studie evropské asociace Eurelectric. Poptávka vzroste nejen u nás, ale v celé Evropě. A stoupne podíl elektřiny na celkové spotřebě energií na 48 procent. Hlavní důvod je ten, že se evropské země zavázaly být v roce 2050 uhlíkově neutrální. Cesta, jak toho dosáhnout, je zbavit se všech fosilních zdrojů, na kterých jsou státy závislé. A využívat tak hlavně jádro nebo obnovitelné zdroje.