Výběr z médií: příchod čtvrtého operátora, volby v době pandemie a rejstřík lidí, kteří nesmí do heren

V pondělních novinách se například dočtete, že přerušení letecké dopravy kvůli pandemii koronaviru způsobilo jen v Česku víc než dvoumiliardové škody, píše týdeník Hrot. Podle Lidových novin laboratoře v Moravskoslezském kraji brzdí testování na koronavirus a MF Dnes upozorňuje, že lidé v karanténě kvůli onemocnění covid-19 nejspíš nebudou moct volit. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:01 20. července 2020

Deník N

Příchod čtvrtého českého operátora na trh se zřejmě ještě oddálí. Píše o tom Deník N. Český regulační úřad totiž přiznal, že operátoři dostanou nové licence nejspíš až na jaře příštího roku. Hlavním důvodem zdržením je vypsání nových podmínek aukce, ze které by měl nový operátor vzejít.

Hrot

Přerušení letecké dopravy Česku kvůli pandemii koronaviru způsobilo víc než dvoumiliardový finanční propad. Řízení letového provozu se tak musí připravit na zcela novou dobu. Jak v rozhovoru pro týdeník Hrot řekl ředitel firmy Jan Klas, společnost se bude zvedat z úplné nuly. Musí šetřit a nejspíš i promyslí nový model cestování.

MF Dnes

Lidé v karanténě kvůli onemocnění covid-19 nejspíš nebudou moct volit. Deníku MF Dnes to řekl náměstek ministra vnitra Petr Mlsna, podle kterého to nařizuje volební zákon. Úředníci za nakaženými nepošlou ani přenosnou urnu. Opozice odepření volebního práva kritizuje, podle ní je potřeba uzákonit korespondenční hlasování.

Lidové noviny

Laboratoře v Moravskoslezském kraji brzdí testování na koronavirus. V regionu je největší ohnisko nákazy v Česku a na povinné testování musely už tisíce lidí. Laboratoře ale všechny požadavky nestíhaly, a proto vzorky raději zamrazily. Správně je kvůli nedostatečné kapacitě neměly vůbec přijmout - dodávají Lidové noviny.

Hospodářské noviny a Právo

V Česku začne v srpnu fungovat rejstřík lidí se zákazem vstupu do heren. Tématu se věnují Hospodářské noviny i Právo. Zahrát si na automatech tak nebudou moct například lidé v insolvenci nebo ti, co pobírají dávky v hmotné nouzi. Herny a kasina mají čas se na nový rejstřík zařídit nejpozději do 20. prosince.

E15

Čeští mlékaři mají další problém s dotacemi na podporu prodeje a propagace tuzemských výrobků v zahraničí - informuje deník E15 a dodává, že jde už o druhý případ. Tentokrát hrozí, že mlékaři budou muset vracet desítky milionů korun za dotace na propagaci výrobků v arabských zemích.