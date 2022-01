Výběr z médií: zdražování stavebních pozemků, přemnožení vlků i výuka zedníků ve virtuální realitě

Hospodářské noviny

Už i nejznámější česká značka obleků prodává tepláky - to je titulek Hospodářských novin. Firma Blažek, která je spojená především s obleky a košilemi pro byznysmeny totiž zařadila do své nabídky i tepláky a mikiny. Reaguje tak na změnu poptávky u zákazníků - ti tráví kvůli pandemii koronaviru víc času doma a častěji kupují právě pohodlné a funkční oblečení. Zakladatel značky Blažek Ladislav Blažek Hospodářským novinám popsal, že lidé chtějí stále vypadat dobře, ale častěji než v zasedačkách a na pracovních obědech se teď potkávají na online mítincích - příležitostí k nošení obleku tak výrazně ubylo a móda se víc uvolňuje.

Regionální deník

Evropská unie plánuje rozšířit ekologické zemědělství a počítá s tím i česká vláda, píše regionální Deník. Větší zemědělské podniky v Česku jsou ale k plánu skeptické a bojí se malé poptávky od zákazníků. Ty zatím odrazuje u ekologicky pěstovaných potravin především vyšší cena. Zájem Čechů o biopotraviny ale roste. Deník uvádí, že Češi nakupují biopotraviny častěji. V roce 2019 za ně utratili přes pět miliard korun, o 700 milionů víc než rok předtím. Do roku 2030 by se měli ekologickému zemědělství v Česku podle ministrů věnovat farmáři na čtvrtině půdy - teď je to asi na 15 procentech. Plán vlády je v souladu se strategií Evropské unie Farm to Fork, tedy z pole na vidličku, která je součástí takzvané Zelené dohody.

Mladá fronta Dnes

Budoucí zedníci se učí řemeslu ve virtuální realitě. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Moderní technologie do výuky teď zavádí Havlíčkobrodská střední stavební škola. Studentům má moderní výuka doplnit stávající praxi. Zároveň díky ní škola ušetří na stavebním materiálu. Výuka ve virtuální realitě vypadá tak, že si žák nasadí brýle, uchopí ovladače, zvolí si některý z typů cihelných vazeb a začne s vyzdíváním. Provádí pohyby rukama a tělem jako by skutečně pracoval. K dispozici má virtuální pracovní desku, sadu cihel i potřebné nářadí. Virtuální realita je doplňkem klasické praxe, upozorňuje Mladá fronta Dnes.

Lidové noviny

Stavební pozemky zdražují z realit nejrychleji. Téma dnešních Lidových novin. Jejich ceny meziročně vzrostly o 20 procent - oproti domům a bytům je to o čtyři procenta více. Hlavním důvodem je velký převis poptávky nad nabídkou. Inzerátů nabízejících stavební pozemky ubývá - prodávající se toho proto snaží využít a získat za parcelu víc peněz. Za poslední dva roky se nabídka stavebních pozemků v Praze snížila na polovinu a jejich průměrná nabídková cena se zvedla - metr čtvereční je teď zhruba za 16 a půl tisíce korun, píší noviny.

E15

Poptávka po takzvaných headhunterech, tedy lidech, kteří získávají kvalifikované pracovníky do firem, výrazně roste. Za specialistu můžou podle deníku E15 dostat odměnu i půl milionu korun. Důvodem proč se firmy častěji obracejí na externisty, kteří jim odborníka seženou, jsou změny způsobené pandemií, energetikou krizí i růstem inflace. Největší nárůst popularity headhuntingu byl podle firem minulý rok. Vliv na zvýšenou poptávku po odbornících má i dnešní nedostatek pracovní síly, píše E15.

Právo

Myslivci varují před přemnožením vlků v Česku - nebezpeční by mohli být i pro člověka. Upozorňuje na to deník Právo. V České republice je teď několik desítek vlku a jejich teritoria se stále rozšiřují. Škody, které musí kraje platit chovatelům za uhynulé zvířata, v posledních letech rostou. Například Liberecký kraj loni vyplatil chovatelům za škody způsobené vlky přes 600 tisíc korun - to je dvakrát víc než před třemi lety. Myslivci se podle Práva obávají taky toho, že by se vlci mohli křížit se psy.