Výběr z médií: přeprodej léků, klesající ceny papíru ve sběrnách a obří hmyzí farma v Česku

V úterních novinách se dočtete, že stát chce zamezit vývozu důležitých léků do ciziny, píše Deník N. Cena papíru ve sběrnách podle Mf Dnes dramaticky klesá. A Deník Právo se vydal do největší hmyzí farmy s potemníky a šváby ve střední a východní Evropě, která se nachází v Česku. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:51 28. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Deník N

Stát chce zamezit vývozu důležitých léků do ciziny. Upozorňuje na to Deník N. Omezení vývozu léčiv z Česka do zahraničí má ale platit jenom pro přípravky z lékáren. Preparátů, které se podávají pacientům v nemocnicích a speciálních centrech, se to týkat nebude. Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že vývozy těchto léků nezpůsobují problémy s dostupností. Právě speciální léky pro těžce nemocné ale míří do ciziny nejčastěji. Deník dodává, že pro distributory je levnější nakoupit lék v Česku a prodat je za hranicemi.

Analýza příčin úmrtí: od 15 do 45 let jsme největším rizikem my sami, padesátníky zabíjí alkohol Číst článek

Mf Dnes

Cena papíru ve sběrnách dramaticky klesá. Řada z nich tak omezuje výkup papíru, upozorňuje Mf Dnes. Za kilogram smíšeného sběrového papíru dnes sběrny vyplácí maximálně jednu korunu. Samotné sběrny totiž mají problém přeprodávat papír zpracovatelům. Sběrového papíru je totiž příliš. Důvodem poklesu je podle Mf Dnes i to, že Čína začala v roce 2017 omezovat import. Klesající ceny papíru dopadají hlavně na školy, které si sběrem papíru a následným výkupem vylepšovaly svůj rozpočet.

Lidové noviny

Stále více lidí může přežít rakovinu. Za posledních třicet let se totiž česká onkologická péče výrazně posunula vpřed. Třeba pacient s rakovinou prostaty měl v roce 1990 šanci na přežití pod 60 procenty. Dnes to je přes devadesát procent, popisují Lidové noviny.

Deník

Některé obce na Jesenicku kritizují podmínky státních dotací na budování sociálního bydlení. Téma přináší Deník. Konkrétně jde třeba o obce Žulová a Černá Voda na Jesenicku. Vadí jim hlavně požadovaná dvacetiletá udržitelnost projektu. Tvrdí, že třeba za patnáct let by mohl přijít úředník z ministerstva, že město nesplnilo nějakou podmínku, a muselo by vracet peníze.

Právo

Novela veterinárního zákona z poloviny ledna umožnila chovat v Česku hmyz pro potravinářství. Deník Právo se proto vydal do největší hmyzí farmy s potemníky a šváby ve střední a východní Evropě. Sídlí v Jaroměřicích nad Rokytnou a hmyz hlavně exportuje – třeba do Francie.