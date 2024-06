‚Vypadá to pozitivně.‘ Účast v eurovolbách by se mohla dostat přes 30 procent, věří Jirovec z ministerstva

Češi už popáté volili svoje zástupce do Evropského parlamentu. Na výsledky musí ale počkat až do uzavření všech volebních místností v Evropské unii, což bude v neděli v 23 hodin. „Podle toho, co víme, vše vypadá pozitivně a třeba se opravdu dostaneme přes 30 procent,“ řekl Radiožurnálu k volební účasti Tomáš Jirovec, ředitel odboru voleb ministerstva vnitra. Rozhovor Praha 18:34 8. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sčítání volebních lístků po uzavření volebních místnosti | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bylo všechno v pořádku, nebo jste museli řešit nějaké závažnější problémy?

Máme přes 14 700 okrsků, takže množství voličů i členů komisí je obrovské. Takže říct, že všechno proběhlo úplně bez problémů, nejde. Ale bavíme se o problémy systémového charakteru a závažnější problémy opravdu nenastaly.

Během včerejška i dneška jsme řešili nějaké metodické dotazy komisí na způsob vedení seznamu voličů nebo nějaké nedorozumění ze strany voličů, kdy se domáhali volit, ale zjistilo se, že se prostě nestihli zapsat do seznamu voličů pro evropské volby.

To se třeba týkalo občanů Slovenské republiky. Takže šlo o dílčí problémy a jednotlivce, ale celkem bych to označil za poklidné. Z hlediska bezpečnosti taky nemám informace o nějakých incidentech. Ráno jsme obdrželi informaci o ukradených vlajkách v některých volebních místnostech, což se řeší jako přestupek, ale určitě to nemělo vliv na průběh dnešního hlasování.

Na ta konkrétní číslo si musíme počkat ale až do zítřejší noci. Víte už ale předběžně odhady volební účasti?

My nechceme po všech komisích, aby nám hlásili průběžně účast, ale některé náhodně obvoláváme. Já jsem byl během dne na jihozápadě Prahy a musím říct, že to na mě působilo pozitivně a lidé se trousili celou dobu, co jsem objížděl vesnice u Prahy.

Třeba v Hostivici to vypadalo, jako by tam přijel autobus. A kolegyně, které obvolávaly zbytek republiky, mi potvrdily, že to opravdu vypadá pozitivně. Takže se třeba opravdu dostaneme přes 30 procent volební účasti.

Samozřejmě je to na hony daleko od druhého kola prezidentských voleb, kdy ta účast byla 70 procent.

Ale zase si musíme uvědomit, že během minulých voleb jsme se dostali na 28 procent, takže když se teď dostaneme přes 30 procent, bude to pozitivní.

V tuto chvíli komise sčítají hlasy, ale vzhledem k tomu, že ty výsledky se dozvíme až za 30 hodin, tak jak vlastně zabezpečíte výsledná data, aby je někdo nemohl zmanipulovat?

Tak tady si můžu alibisticky umýt ruce a říci, že to už je práce statistického úřadu, protože ten je podle zákona odpovědný za zajišťování výsledků voleb.

Funguje to tak, že jednotlivé komise klasicky sečtou výsledky a pro dnešek svoji práci ukončí a předají výsledky Českému statistickému úřadu přes jeho přebírací místa. Český statistický úřad potom samozřejmě v rámci nějakého standardu zabezpečení dat to drží u sebe.

Ale finálně to bude přepočteno na mandáty až během neděle. A večer se výsledky zveřejní na tiskové konferenci.

Některé obce evropské volby spojily s místními referendy, tak tam budou muset lidé taky čekat na ty výsledky až do neděle?

Ne, místní referendum je věcí samostatné působnosti obce. Samozřejmě když jsou volby a obec si to referendum vyhlásí na termín voleb, tak se sdílí ta komise volební, ale jinak je to čistě věcí samosprávy.

Takže zveřejnění výsledků voleb do Evropského parlamentu s tím vůbec nesouvisí. Co vím, tak nám bylo nahlášeno zhruba jedenáct referend v souběhu s evropskými volbami, takže tam si to ty obce můžou zveřejnit, jak uznají za vhodné.

Kdyby měli lidé pochybnosti ohledně sčítání hlasů, tak na koho se mohou obrátit?

Toto už je jenom otázka soudního přezkumu. Pro nás to ještě pořád nekončí. Na ministerstvu vnitra v pondělí organizujeme zasedání Státní volební komise. Tato komise odsouhlasí výsledky voleb do Evropského parlamentu na základě podkladů od Českého statistického úřadu a toto sdělení vyjde ve Sbírce zákonů.

Poté poběží desetidenní lhůta, po kterou můžou voliči, případě zástupci kandidujících subjektů, napadnout neplatnost voleb u Nejvyššího správního soudu, který má 20 dní na rozhodnutí. Takže teoreticky ještě můžeme čekat zhruba měsíc, než bude všechno definitivně uzavřeno.

Kolik takových návrhu bude?

Netuším. Doufám, že co nejméně.