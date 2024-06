K volbám je nutný voličský průkaz, i pokud nakonec volíte doma. Kroužkovat se smějí dva kandidáti

Evropský parlament čeká po pěti letech obměna. Nové poslance také začnou už v pátek vybírat voliči v Česku, svými hlasy určí obsazení 21 křesel, které připadají právě České republice. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec v rozhovoru pro Radiožurnál připomíná, že voliči, kteří si zařídili voličské průkazy a nakonec volí doma, musejí průkazy přinést ke komisi. Preferenční hlasy mohou lidé dát dvěma kandidátům. Rozhovor Praha 10:54 7. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku začínají volby do Evropského parlamentu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na co by voliči neměli zapomínat, než se vydají do volební místnosti?

Doporučuji, aby nezapomněli na platný doklad totožnosti. Co se týče dokladu totožnosti, tak to může být klasicky občanský průkaz nebo cestovní doklad, nejčastěji pas.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor o radách k volbám s Tomášem Jírovcem z Odboru voleb ministerstva vnitra

Je potřeba dodat, že nám sice funguje elektronický doklad totožnosti, ale zákon, který to zavedl do zákona o právu na digitální služby, říká, že volební orgány to mají povinnost přijímat až od roku 2025. To znamená, že v letošních volbách okrskové komise tuto povinnost nemají, tedy lze doporučit, aby si voliči vzali plastovou kartičku.

Voliči by nemuseli zapomenout ani na volební lístky. Všechny domácnosti by měly být saturovány už od úterý. Na druhou stranu pokud si je nevezmou, tak ve volebních místnostech jich je dostatečná zásoba a volební komise poskytne náhradní na vyžádání.

Voličský průkaz

Ti, kteří nevolí v místě svého bydliště, ale nechali si vystavit voličský průkaz, tak musí při své volbě jinde přiložit také svůj plastový občanský průkaz?

Ano, protože tam právě dochází ke ztotožnění voliče s údaji ve voličském průkazu, takže to je nezbytné. Voličský průkaz se pouze přikládá navíc, ta první fáze je obdobná jako v místě bydliště.

Nemohoucím komise urnu přinese, do izolace nikoli. Volit z nemocnice lze jen s voličským průkazem Číst článek

Pokud se někomu změnily plány a nakonec nikam necestuje a jde normálně do svého okrsku, tak i v tomto případě je nezbytné si přinést voličský průkaz s sebou, protože ta vaše domovská okrsková komise má vyznačeno ve výpisu ze seznamu voličů, že vám byl průkaz vydán, a vy jej musíte odevzdat.

Jaké jsou nejčastější chyby voličů při hlasování?

Myslím si, že úprava hlasovacího lístku ve volbách do Evropského parlamentu není nic složitého. Možná tam mohou být nějaké chyby z menší pozornosti. Například papír, na kterém jsou tištěny lístky, je to takový ten tenký recyklovaný a můžou se lístky tlakem k sobě spojit. Takže určitě by si měli voliči zkontrolovat, že dávají do volební obálky pouze jeden lístek.

Následně mohou voliči upravit lístek tak, že zakroužkují až dvě pořadová čísla před jmény kandidátů a udělit jim tak preferenční hlas. Když udělají kroužků víc, tak je to zbytná práce, protože k takovému kroužkování se pak nepřihlíží, nicméně ten samotný lístek by byl platný.

Pak jsou tam také věci, které nepředpokládám, že by většina voličů za plentou prováděla, jako nějaké trhání lístků. Ale neplatný je přetržený lístek, nikoliv natržený. Také musejí voliči vhodit lístek do urny v úřední obálce a ne samostatně.

Znamená to tedy, že když se při kroužkování poněkud rozvášním, a ještě lístek natrhnu, tak i tak bude platný?

Ano, ten lístek je platný, ale komise při sčítání nepozná, které dva kroužky jsou ty správné, takže se to nepočítá. Ale pochybení není tak fatální, takže hlas pro danou stranu stále platí.

Rozhovor si můžete poslechnout také v audiu, které je v úvodu článku.