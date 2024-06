‚Vyprošťování bylo velmi intenzivní,‘ popisuje situaci v Pardubicích mluvčí drážních hasičů Kavka

Při noční srážce osobního a nákladního vlaku v Pardubicích zemřeli čtyři lidé, dalších zhruba 20 je zraněných. Na místě probíhá vyšetřování nehody a práce k obnovení provozu tratě. Aktuální situaci přiblížil mluvčí drážních hasičů Martin Kavka. Pardubice 9:18 6. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Pardubicích se srazily nákladní a osobní vlak. Zraněných je přes 20, nehoda má nejméně čtyři oběti | Zdroj: Drážní inspekce

Jaká je aktuální situace na místě nehody?

Od ranních hodin začali hasiči Správy železnic po šetření, které probíhalo s policií a Drážní inspekcí, odklízet následky nehody. Vagony, které nebyly poškozeny, byly odtaženy a v tuto chvíli se intenzivně pracuje na odklízení toho nejvíce zničeného vagonu a lokomotiv.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nákladní vlak převážel nebezpečnou látku karbid vápníku, ta v prvních dvou vagonech nebyla, takže nedošlo k jejímu úniku

Já mám teď poslední informaci, že se velmi intenzivně pracuje na zprovoznění aspoň jedné koleje. Mělo by to být snad v řádech minut, možná desítek minut. Takže zatím je ještě provoz zastaven, ale počítáme, že někdy kolem osmé, možná těsně po osmé hodině by alespoň jedna kolej měla být zprovozněna. (Provoz na jedné koleji byl opravdu krátce po osmé spuštěn, pozn. red.)

Zmínil jste šetření a po něm jste začali pracovat vy, tedy drážní hasiči. Znáte nějaký alespoň předběžný závěr toho šetření?

Ne, neznám. Tam je potřeba se obracet na vyšetřovatele. V tuto chvíli nemůžeme závěry komentovat a já je tedy ani neznám.

Víte, kolik zraněných si srážka vyžádala a v jakém jsou stavu?

Já mám informaci o dvou desítkách zraněných. To by měla být lehčí nebo středně těžká zranění. Tito lidé byli odvezeni do nemocnic v Pardubicích, někteří snad dokonce i do Královéhradeckého kraje. Tři sta nebo přes tři sta lidí bylo evakuováno. Ti našli komfort v drážní budově na nádraží. Nehoda má bohužel čtyři oběti.

Můžete nějak popsat, jak probíhala evakuace a záchrana cestujících z vlaku?

Na místo bylo vysláno mnoho jednotek hasičů, rovněž bylo vysláno hodně záchranářů i policistů, takže evakuace probíhala velmi intenzivně.

Asi nejdůležitější pro všechny složky bylo vyproštění osob z toho nejvíce zničeného vagonu. To trvalo opravdu dlouho, ten vagon byl velice poškozený. My jsme museli ještě ověřovat podle seznamu cestujících počty lidí, abychom měli stoprocentní jistotu, že v tom vagonu nikdo nezůstal. To znamená, že to vyprošťování bylo opravdu intenzivní a probíhalo de facto až někdy do jedné hodiny ranní, kdy jsme dokázali stoprocentně říci, že v tom vagonu už nikdo není.

Situaci komplikoval ještě fakt, že nákladní vlak převážel nebezpečnou látku. O co přesně šlo a jaké nebezpečí hrozilo?

Tak abych se přiznal, tak v tom toku informací mi teď úplně vypadlo, co to bylo za nebezpečnou látku. Nicméně co mohu potvrdit, je to, že v těch prvních dvou vagonech toho nákladního vlaku ta látka nebyla. To znamená, že naštěstí nedošlo k žádnému úniku. Takže v tomto ohledu byl ten prostor nakonec bezpečný.

Ještě další otázka, která musí padnout. Už jste dokázali odhadnout škodu po nehodě?

Rozsah škod je zatím také v šetření. Správa železnic určitě vydá zprávu o poškození na jejím majetku, to znamená na kolejovém svršku a dalších věcech okolo. Co se týká škod na vlaku přepravce, tak tam je potřeba zase počkat na jejich vyčíslení škody. To samé u toho nákladního vlaku, zatím nemám přesná čísla.

Jinak ten náklad, který byl převážen nákladním vlakem, byl karbid vápníku. Bylo potřeba hasiče vybavit nějakými speciálními obleky nebo nějakými dalšími zařízeními?

Ne, nebylo to potřeba, protože k úniku této látky nedošlo. Vůbec nedošlo k poškození nákladu, protože nebyl v těch prvních dvou vagónech. To znamená, že žádné další zajištění s ohledem na tuto látku nebyla potřeba.

Ještě nám prosím řekněte, zda se lidé stále mohou obracet na nějakou krizovou linku. Tu jste po nehodě zřídili a pokud tedy stále funguje, pojďte připomenout její číslo 950 570 805.

Tu linku jsme zřídili přímo pro cestující nebo jejich příbuzné, aby se dozvěděli, kde mají například osobní věci. Při evakuaci mohlo dojít k tomu, že tam nechali nějaké osobní věci, takže hlavně proto byla ta linka zřízena okamžitě po té nehodě tak, aby se třeba příbuzní mohli dozvědět nějaké bližší informace.