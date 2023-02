Jistebník odmítá vysokorychlostní železnici. ‚Lidé by stejně museli na terminál do Ostravy,‘ říká starostka

Už za dva roky by mohla začít stavba vysokorychlostní železniční trati mezi Ostravou a Přerovem. Plánovaný termín mezi léty 2025 a 2026 potvrdila Správa železnic. Ještě letos bude hotová dokumentace pro územní rozhodnutí s podrobným zakreslením obou úseků takzvané Moravské brány. Jsou ale obce, které s touto stavbou stále nesouhlasí, protože výrazně zasáhne do života obyvatel. Například Jistebník na Novojičínsku. Ostrava 15:54 21. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vysokorychlostní železniční trať (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Jsou to už téměř čtyři roky, co se tady u kolejí vyměřovalo. A pořád se čeká, jak to dopadne. „Kdysi se vlaky snést daly, teď s koridorem už ne,“ přiznává jeden ze starousedlíků. „Je to hluk jak hrom, v domě se sklenice třesou,“ říká.

Vysokorychlostní vlaky budou jezdit ještě blíž k řadě domů nedaleko přejezdu. Ty navíc uvězní z další strany nový nadjezd.

„Navíc se nacházíme v blízkosti chráněné ptačí oblasti Natury a Chráněné krajinné oblasti Poodří, což samozřejmě také bude mít negativní vliv na katastr naší obce,“ říká starostka Jistebníku Šárka Storzerová (SNK).

Správa železnic reagovala příkladem z Drahotuš, kde vznikla už čtvrtá kompromisní varianta trati pro rychlovlaky, více přijatelná. Jistebnická starostka potvrdila, že na něco takového lidé v obci pořád čekají. Času už moc nezbývá.

„Soukromí vlastníci, kteří tady vlastní tu zemědělskou půdu, do dnešního dne zatím nebyli osloveni. Vnímám výstavbu vysokorychlostní tratě z pohledu občana negativně,“ dodává starostka.

Přitom kdyby jistebničtí chtěli v budoucnu tuto trať za humny využít, museli by, jak říká, až na terminál do Ostravy.

Obec se snaží i prostřednictvím sdružení s okolními obcemi dál jednat. V kontaktu s obcemi je podle svého vyjádření i Správa železnic.