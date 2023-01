České dráhy vypsaly tendr na nejméně 20 použitých vozů, investovat do nich chtějí až 200 milionů korun

České dráhy vypsaly tendr na dodání nejméně 20 použitých vozů pro dálkové linky konstruovaných pro rychlost 200 km/h, informoval o tom mluvčí dopravce Lukáš Kubát. Cena by podle něj neměla přesáhnout 200 milionů korun. Termín dodání vozů je nejpozději konec letošního listopadu a hned po převzetí by měly být schopné okamžitého nasazení do provozu.

Praha 13:43 23. ledna 2023