Youtubeři by registraci neměli ignorovat, ale odmítnout. Rada vykládá zákon přehnaně, míní senátorka

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání chce po tvůrcích internetového videoobsahu, aby se povinně registrovali. „Když se podíváme do toho zákona, v návaznosti na registraci je v něm celá řada naprosto neuvěřitelných povinností. Rada podle mě postupovala špatně,“ kritizuje v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu senátorka Hana Kordová Marvanová (klub ODS a TOP 09). Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:20 4. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Youtubeři by měli registraci odmítnout, říká senátorka Hana Kordová Marvanová | Zdroj: Profimedia

K čemu se v senátní komisi chcete dobrat?

Pozvali jsme k tomu zástupce jak ministerstva kultury, tak i zástupce Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, aby se nám k tomu vyjádřili. Já už jsem to konzultovala i s legislativním odborem Senátu, sama jako právnička jsem si to důkladně nastudovala a považuji to stanovisko, tu tiskovou zprávu Rady za nesprávnou z hlediska zákona.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Část pravomocí RRTV by mohl převzít Český telekomunikační úřad, navrhuje Kordová Marvanová. Vysílací radě podle ní chybí kontrola

Kroky pana ministra (kultury Maritna Baxy z ODS, pozn red.) vítám, že by tedy chtěl zrušit povinnost registrace, která v zákoně je. Nicméně to chce hlubší debatu o tom, jaké povinnosti tam jsou: do jaké míry se zákon o poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, jak se to jmenuje, vztahuje vůbec na influencery a ty, kteří vyrábějí podcasty. Jestli se to na ně má stahovat, jestli toto byl úmysl zákonodárce v roce 2010, kdy se zákon přijímal.

Zároveň by rada měla zodpovědět, proč s tím stanoviskem přišla až teď, po 14 letech, když zákon tady je od roku 2010. A měli bychom se také bavit o tom, že dle mého názoru Rada pro rozhlasové a televizní vysílání funguje naprosto neodpovědně. Ona by měla být odpovědná, měla by vysvětlovat, neměla by se dopouštět přehmatů, ale děje se to.

Když to vezmu postupně, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání argumentuje evropskou směrnicí, respektive tím zákonem o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Vy jste říkala, že jste ho pečlivě studovala. Jak chápete to ustanovení, kdo se podle toho zákona má registrovat? Na koho by se podle vašeho právního názoru registrace měla vztahovat?

Když se podíváme do tiskové zprávy rady, tak její obsah dokonce ani neodpovídá znění zákona, protože znění zákona odpovídá tomu, že buď je to hospodářská činnost, tedy činnost za účelem zisku – čili není to běžný youtuber, který to dělá proto, aby šířil své myšlenky, názory...

Pardon, ale je to youtuber, který si tím vydělává, to znamená který má příjmy z toho, že tam je reklama, nebo má nějaké spolupracující firmy, které propaguje.

No, dobře. Nebo je tam poskytování audiovizuálních mediálních služeb srovnatelných s televizním vysíláním konkurujícím stávajícím televizím.

‚Ochrana dětských uživatelů před rizikovými obsahy.‘ Youtubeři a influenceři se nově musí registrovat Číst článek

Pan ministr Baxa dobře říkal, že zákon byl myšlen tak, aby postihl i jiné televize, než je klasické terestrické vysílání nebo vysílání bez programů na vyžádání. Já si myslím, že rada postupovala špatně, její právníci si naprosto extenzivně vyložili zákon jako takový.

Nehrozili totiž jenom sankcí až milion korun za to, že se někdo nebude registrovat. Když se podíváme do toho zákona, v návaznosti na registraci je v něm celá řada naprosto neuvěřitelných povinností, včetně toho, že poskytovatel těchto služeb musí vytvářet akční plány zpřístupňování svých pořadů pro neslyšící – což je u některých podcasterů úplný nesmysl – nebo šíření 30 procent evropských pořadů.

Takže rada podle mě postupovala špatně. Ministr zareagoval, ale podle mě ne úplně dostatečně. On nebo zástupci ministerstva nám jistě řeknou, co plánují v zákoně změnit.

Já bych určitě byla pro změnu zákona. Ale nemůžu opomenout ani to, že ten zákon je naprosto přehnaný. Transponuje evropskou normou, ale zaprvé jde možná nad rámec evropské směrnice, ale i ta evropská směrnice vede k naprosto přehnané regulaci.

Jiní autoři se neregistrují

Jako advokátka, poradila byste youtuberům a blogerům, aby výzvu rady ignorovali?

Ignorovali ne. Já bych jim jako advokátka poradila, aby na ni reagovali tak, že s tím nesouhlasí.

Podle mě je to naprosto extenzivní výklad, který nutí soukromé subjekty – bez jasných hranic, koho ano a koho ne – k tomu, aby se podřídily režimu zákona, podřídily se Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a potom, když se radě něco nebude na vysílání líbit, tak mohou přijít další postihy.

Nikdo nechce cenzurovat influencery, tvrdí analytik. Kritizuje nešťastnou komunikaci RRTV Číst článek

Nejen pokuta za neregistraci, ale i pokuta za to, že médium každý rok nenahlásí Radě zpracování takzvaného akčního plánu zpřístupňování pořadu pro nevidící nebo neslyší.

Já si myslím, že to je naprosto přehnané. Toto přece nesměřuje k ochraně nezletilých osob nebo proti nebezpečným výrobkům, což je mimochodem řešeno i v jiných zákonech: v zákoně o reklamě a v trestním zákoníku.

Já se domnívám, že mediální legislativa se dostala příliš daleko, že vůbec nepodporuje nějakou veřejnou soutěž mezi subjekty na trhu. Samozřejmě tento vývoj jde i z Evropy, ale v tomto směru to není nezbytně nutné a já myslím, že regulace by mělo být mnohem méně.

V některých evropských státech registrace některých youtuberů platí, například v Polsku, v Rakousku, v Litvě nebo v Nizozemsku. Registrují se tam tvůrci od určité úrovně příjmů nebo od určitého počtu sledujících nebo odběratelů jejich kanálů. Něco takového by pro vás bylo přijatelné?

Já nechápu, k čemu to je. Neregistrují se vydavatelé knih, neregistrují se autoři, kteří prodávají ve velkém svá díla. Já vlastně vůbec nechápu, k čemu to je. Jestli to slouží k ochraně důležitých veřejných zájmů – ochrana nezletilých, ochrana proti terorismu – tam to je na místě. I když to ostatní země třeba mají, nevím, jestli tam probíhá debata, že to je nesmysl.

Hovoří se o tom, jak je Evropa přeregulovaná, že nejsme konkurenceschopní. Řešíme tady regulace něčeho, co není nutné regulovat, místo toho bychom se zaměřili na podstatné věci. Takže otevřeme tu debatu. Já bych byla ráda, kdyby čeští zástupci tu debatu otevřeli v Evropské unii nebo v Evropském parlamentu.

Celých 20 minut Radiožurnálu si můžete poslechnout v audiu v úvodu článku.