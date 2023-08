Zásah policie u Národního muzea byl v pořádku, řekla znovu GIBS. Policie teď řeší možné ‚křivé obvinění‘

Muž, který podal trestní oznámení na policisty i ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) kvůli zásahu u Národního muzea během protivládní demonstrace, neuspěl. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) došla k tomu, že nikdo z nich neporušil zákon, a podnět tzv. uložila. Případ se ale přesunul na stůl pražským policistům. Ti nyní řeší možné „křivé obvinění“, jak pro iROZHLAS.cz sdělil advokát muže, kterého se zásah týkal. Praha 5:00 26. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protivládní demonstrace Česko proti bídě 11. 3. na Václavském náměstí. | Zdroj: Profimedia

„Policejním orgánem GIBS nebylo zjištěno jednání mající znaky trestného činu, tedy nebyly zjištěny důvody pro zahájení úkonů trestního řízení ze strany GIBS,“ vysvětlila pro iROZHLAS.cz mluvčí Ivana Nguyenová, proč inspekce případ uložila do archivu.

Právník Zdeněk Kašpárek, který muže, jenž podal trestní oznámení, zastupuje, se závěrem nesouhlasí. „Doložili jsme svědectví pana Karla Kočího, který byl zbit policisty. Doložili jsme videa třetích stran, která jsou veřejně dostupná na sociálních sítích a o nichž ministr Rakušan tvrdí, že jsou sestříhaná, ale to není pravda. Vůbec nám neodpověděli na otázky, které jsme v oznámení položili. Inspekce s policií se kryjí navzájem,“ uvedl pro iROZHLAS.cz.

Zvažuje další kroky. „Asi podáme občansko-právní žalobu, ale musím se o tom nejdříve poradit s klientem,“ vysvětlil s dovětkem, že na veřejné slyšení by chtěl předvolat nejen ministra Rakušana, ale třeba i poslankyni ANO Janu Mračkovou Vildumetzovou nebo vyšetřovatele inspekce, který zákrok zkoumal.

Křivé obvinění?

Celá věc se ale přesunula na stůl pražským policistům. „Dále byly některé informace postoupeny dle příslušnosti na Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy,“ řekla dále Nguyenová.

Pražští policisté vyhodnocovali za prvé jednání policisty. „Jednalo se o informace ohledně dvou sporných úderů,“ popsal mluvčí Jan Daněk. Došli ale k závěru, že vše proběhlo v souladu se zákonem.

Incident ale stále řeší. „Další informace se týká možného protiprávního jednání jednoho z aktérů, který se na incidentu podílel, nejedná se o policistu,“ podotkl Daněk s tím, že nyní budou informaci vyhodnocovat. Podrobnosti, o jaké protiprávní jednání a o kterého aktéra se jedná, ale nesdělil.

Podle Kašpárka ale policie cílí na jeho klienta: „Prakticky mu vyhrožují, že se mohl dopustit trestného činu křivého obvinění.“

Kašpárek avizoval podání trestního oznámení už na začátku června. „Náš klient byl bezdůvodně napaden a zbit,“ řekl tehdy. Muž podle něj stál dvacet metrů od kordonu policistů, nijak je prý nenapadal. Navíc mu podle advokáta nebyla poskytnuta žádná pomoc a sám si musel zavolat záchrannou službu. Dodnes se podle něj léčí.

Advokátní kanceláři se podle Kašpárka podařilo ztotožnit tři policisty, kteří proti muži zasahovali, i velitele zásahu. Oznámení podle něj mířilo právě na ně a také na ministra vnitra Rakušana.

Březnová demonstrace

Generální inspekce bezpečnostní sborů incidenty, ke kterým došlo před Národním muzeem v březnu, na základě několika podání přezkoumala už dříve. Neměla ale podezření, že by se policisté dopustili protiprávního jednání. Podání tak jenom předala policii, aby vyhodnotila, zda nemohlo dojít ke kázeňskému provinění.

Rakušan pár dní po demonstraci označil zásah za profesionální. „V té první fázi byl (zásah) defenzivní. To znamená, že policie se primárně snažila odvést lidi před muzeem, kteří mohli být potenciálním terčem těch, kteří se snažili vniknout do Národního muzea, odvedla je do bezpečí (...) Tohle násilí je zcela neakceptovatelné,“ uvedl tehdy v pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi.

Několik stovek účastníků protivládní demonstrace z 11. března se pokusilo vniknout do budovy Národního muzea a strhnout z ní ukrajinskou vlajku, vyvěšenou na znamení solidarity se zemí čelící ruské agresi. Výzvy policie k rozchodu protestující neakceptovali, policisté zajistili dvacet lidí. Tři policisté byli zraněni. Policie se zabývala šestnácti podněty ohledně zásahu.

Do incidentu se zapojil i děkan národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík, což byl jeden ze spouštěčů sporu o jeho setrvání ve funkci.

V červnu dostalo za pokus strhnout ukrajinskou vlajku čtrnáct lidí tisícikorunovou pokutu, další řízení ještě probíhají.

Obvodní soud pro Prahu 1 také již dříve odsoudil Jaroslava Popelku, který ke stržení ukrajinské vlajky vyzýval. Za podněcování k trestnému činu mu uložil čtyřměsíční podmínku se zkušební dobou na rok a půl. Na 18 měsíců mu zároveň zakázal pobyt na území Prahy. Rozhodnutí není pravomocné.