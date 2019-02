Prodej, muzeum, Apple Store? Podle Hřiba není jasné, jak chce stát naložit s vyklizenými budovami

Primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib z Pirátské strany v rozhovoru pro Radiožurnál uvedl, že o úřednickém ghettu jednat nechce. „Usilujeme o multicentrické město, město krátkých vzdáleností,“ dodal. Pro město je také podle něj důležité, jak budou nemovitosti po vyklizení úředníků využity. „Signály, které dostávám přes média, jsou každý den trochu jiné,“ řekl. Rozhovor Praha 7:41 14. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Hřib (Piráti) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč říkáte, že premiérova nabídka není kompletní?

Jedná se o to, že součástí nabídky musí být jednoznačně seznam budov, které se stát chystá v Praze vyklidit v důsledku případného stěhování. Tento seznam jsme dosud neobdrželi, přestože jsem opakovaně zdůrazňoval na jednáních s panem premiérem, že ten dokument je pro nás zcela zásadní pro posouzení toho, zdali to je či není výhodné pro Prahu jako celek. Také jsem minulý týden zaurgoval poskytnutí tohoto seznamu přímo na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ale bohužel, ten seznam jsme nedostali.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s primátorem Zdeňkem Hřibem pro Radiožurnál

Jestliže tvrdíte, že ve veřejném zájmu jsou možné bezúplatné převody mezi městem a státem, máte podobný příklad z minulosti?

Určitě. Například proběhl bezúplatný převod hasičárny v Argentinské ulici. Byl to převod z města na stát bezúplatně. Takže nevidím vůbec žádný důvod, proč bychom nemohli tento institut, který zákon zcela jednoznačně umožňuje, využít v opačném směru.

Dá se výstavba úřednické čtvrti na severním okraji Prahy obhájit jako jednoznačně veřejný zájem?

Já neřeším převod pozemků z Prahy na stát. Řeším to, co by se mělo převádět na Prahu. A tam zcela jednoznačně bezúplatný převod z mého pohledu je. To, o co nám jde, je snížení nákladů na nájem budovy magistrátu. A tam se, myslím si, jednoznačně shodneme na tom, že to ve veřejném zájmu rozhodně je.

Když se vrátíme k takzvané úřednické čtvrti, pokud by skutečně měla vzniknout, kdo by v takovém případě nesl břímě výstavby dodatečné infrastruktury? Byl by to stát nebo město?

Co se týče záležitostí výstavby úřednické čtvrti, tak je to poměrně jednoduché. My jednoznačně odmítáme, aby vzniklo jakékoli úřednické ghetto. To znamená, že o úřednické čtvrti se s panem premiérem vůbec bavit nechceme. Ten důvod, proč jsme diskuzi připustili, je, že pan premiér připustil, že by to nemělo být úřednické ghetto, ale že by centrem čtvrti měla být nová nemocnice. To je důvod, proč jednání vůbec pokračují.

‚Úřednické ghetto odmítáme, na tom se nic nemění.‘ Primátor Hřib představil svou vizi pražských Letňan Číst článek

Usilujeme o multicentrické město, město krátkých vzdáleností, které nelze tvořit tak, že se budou stavět monotematické čtvrtě. Jakoukoli úřednickou čtvrť nadále odmítáme. Připouštíme to, aby vznikla moderní nová část města, kde bude mix jednotlivých účelů využití. O takovém plánu jsme schopní jednat.

Sám jste řekl, že Praha nepotřebuje další prázdné budovy. Našli byste uplatnění pro vyprázdněné historicky chráněné objekty v centru tam, kde jsou teď v současné době ministerstva nebo jiné úřady?

To je záležitost, která by měla být jednoznačně definovaná ze strany státu, který je vlastníkem nemovitostí. Měl by říct, ke kterému účelu by měly být budovy po vystěhování využity, co bude stát případná adaptace k jinému účelu a kdo ji zaplatí. V Praze jsme už jedno takové stěhování zažili. Bylo to sestěhovávání úředníků za exprimátora Pavla Béma. Také se argumentovalo návratností akce.

Výsledek byl bohužel takový, že se ty budovy nedařilo pronajmout, některé z nich zejí prázdnotou dodnes. Navíc se ukázalo, že návratnost nebyla spočítaná správně, protože se například nepočítalo s opravami budov, které se měly pronajímat. A protože bychom se rádi vyhnuli opakování tohoto scénáře, tak právě proto usilujeme o to, abychom dostali od státu jasný, detailní dokument, který nám řekne, co se vlastně s těmi domy bude dít.

‚Praha nebude těžit z okrádání turistů.‘ Metropole se chce zbavit nepoctivých směnáren Číst článek

Například za magistrát rekonstruujeme Clam-Gallasův palác, což je historická budova v centru města na Mariánském náměstí. Takže víme, jak obtížné to je, najít skutečně smysluplný účel využití takového prostoru.

Premiér mimo jiné navrhuje výměnu pozemků v Letňanech za Karlínská kasárna. Budete o tom uvažovat, a jak byste s objektem naložili?

Musím říct, že především odmítám konstrukci založenou na porovnávání finančních částek. Nám skutečně nejde o úplatný převod. Jde nám o bezúplatný převod ve veřejném zájmu. Takže argumenty založené na porovnávání hodnot nemovitostí považuji za irelevantní.

Momentálně magistrát zpracovává analýzu, co by se muselo stát, aby se magistrát vešel do budovy celý. Taková analýza byla dříve zpracována pro budovu Invalidovny, když byla ještě k mání. Bohužel se stát rozhodl, že ji využije jiným způsobem. To by byla budova, kam by se magistrát vešel. Momentálně zpracováváme analýzu obdobně pro Karlínská kasárna.

Andrej Babiš prý souhlasí s vypsáním mezinárodní architektonické soutěže na podobu letňanské čtvrti. Tu by měl vyhlásit a financovat kdo?

No s ohledem na to, že pan premiér na jednání jednoznačně zdůraznil, že veškerý development v nové části města v Letňanech by měl probíhat v režii státu, tak je samozřejmě velice logické, že by studii musel zaplatit stát.

Ruina v centru Prahy 10. Podívejte se do Edenu, kam veřejnost už roky nesmí Číst článek

Nicméně my chceme, abychom mohli dodat do studie výchozí podmínky. Což je nejzásadnější věc u takových studií. Pochopitelně chceme, aby se v definicích podmínek mohly projevit požadavky městských částí, které mají v tom území katastr, a tím způsobem chceme zohlednit pohled místních samospráv.

Co teď bude následovat? Jak vidíte další postup?

Z našeho pohledu je následný postup velice jednoduchý. Prostě potřebujeme, aby stát doplnil v nabídce dokument, který bude obsahovat seznam budov, který chce stát vyklidit od úředníků v Praze. V návaznosti na to jsme schopni posoudit výhodnost plánu této akce pro město jako celek.

Protože tak jako nechceme připustit vytvoření úřednického ghetta na okraji města, úplně stejně odmítáme vytvoření turistického ghetta v centru města. Jsme proti vylidňování centra a je pro nás zcela zásadní vědět, jak budou budovy využité. Signály, které dostávám přes média, jsou každý den trochu jiné.

Nejdřív se dozvím, že by se budovy měly prodávat a díky tomu stát získá peníze a bude zajištěna návratnost. Druhý den se dozvím, že tam bude muzeum a třetí den, že tam bude Apple Store. Mně skutečně v tuto chvíli není vůbec jasné, jakým způsobem je chce stát využívat po jejich vyklizení. A pro město je to zcela zásadní.