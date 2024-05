Bidenova vláda je jako gestapo, prohlásil Trump na setkání se sponzory. Bílý dům výroky odsoudil

Americký exprezident Donald Trump prohlásil, že administrativa Joea Bidena používá podobné taktiky jako gestapo, tedy tajná policie někdejšího nacistického Německa. Informovala o tom v neděli americká média, podle nichž se tak Trump vyjádřil na soukromém setkání předních členů Republikánské strany a jejích sponzorů. Washington 6:16 6. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Washington | Foto: Sam Wolfe | Zdroj: Reuters

„Tihle lidé vedou gestapáckou administrativu. Je to to jediné, co mají. A jediný způsob, jakým si myslí, že vyhrají,“ řekl Trump, který se v listopadu pravděpodobně utká s Bidenem opět ve volbách hlavy státu.

Podle agentury AP to exprezident prohlásil v sobotu ve svém floridském resortu Mar-a-Lago, když opět kritizoval Bidenovu vládu, která podle něj stojí za jeho četnými soudními kauzami.

Bílý dům, který popírá jakýkoli podíl na Trumpových soudních procesech, výroky exprezidenta odsoudil.

„Na rozdíl od opakování otřesné rétoriky fašistů, obědů s neonacisty a rozdmýchávání vyvrácených konspiračních teorií, které stály statečné policisty život, prezident Biden stmeluje americký lid kolem našich sdílených demokratických hodnot a právního státu,“ reagoval podle agentury AFP mluvčí Bílého domu Andrew Bates.

Mluvčí Bidenovy kampaně James Singer Trumpovy výroky označil za další důkaz toho, že Trumpova kampaň je „o něm, o jeho zuřivosti, pomstě, lžích a odplatě“.