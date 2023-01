ONLINE: Americké tanky Abrams dorazí na Ukrajinu až koncem roku. Kyjev naléhá aby si spojenci pospíšili

Spojené státy podle informací deníku The Washington Post dodají Ukrajině 31 slíbených tanků M1 Abrams až koncem letošního roku či na začátku příštího. Ukrajina přitom naléhá na své spojence, aby jí moderní tanky poskytli co nejrychleji. Britské tanky Challenger 2 dorazí na Ukrajinu do léta, sdělil v pondělí podle stanice Sky News britský ministr obrany Ben Wallace. Původně Londýn uváděl, že dodání 14 slíbených challengerů plánuje koncem března. Sledujeme online Washington/Londýn 22:00 30. 1. 2023 (Aktualizováno: 22:40 30. 1. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký tank M1 Abrams | Zdroj: Profimedia

Tanky Abrams určené Kyjevu nebudou z amerických armádních rezerv, ale speciálně opatřeny pro Ukrajinu a vyrobeny podle zadání. Chybět jim bude obvyklé pancéřování z ochuzeného uranu, píše americký list.

Dodání strojů Abrams na Ukrajinu minulý týden oficiálně schválil americký prezident Joe Biden. Jejich vyslání do napadené země přitom Washington zpočátku odmítal.

Americký ministr obrany Lloyd Austin argumentoval, že jejich ovládání je příliš složité a že Ukrajina má dostatek obrněných vozidel sovětského typu.

Pokud jde o časový rámec, dodání tanků Challenger se alespoň soudě podle pondělního vyjádření britského ministra obrany v britském parlamentu proti původně avizovanému březnu posouvá.

„Bude to do léta nebo do května. Pravděpodobně kolem Velikonoc,“ citovala Wallace stanice Sky News.

Ministr podle ní dodal, že bezpečnostní důvody mu brání v upřesnění termínu dodávky i výcviku, při němž se mají ukrajinští vojáci naučit tanky ovládat. Velikonoce letos připadají na první třetinu dubna.

Britské ministerstvo obrany mezitím na sociálních sítích oznámilo, že do Británie už za účelem tohoto výcviku dorazila ukrajinská tanková posádka.

Článek pokračuje pod online reportáží.

Letouny F-16

Spojené státy nedodají Ukrajině bojové letouny F-16, o které Kyjev žádá. V pondělí to uvedl americký prezident Joe Biden. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona není dodávka stíhaček vyloučená, musela by však dodržet přísná omezení, napsala agentura AFP.

Na tiskové konferenci Biden také oznámil, že chce navštívit Polsko, ale neuvedl termín. Podle informací médií by americký prezident mohl přicestovat do Evropy kolem 24. února, prvního výročí ruské invaze na Ukrajinu.

„Nic není v principu zakázáno,“ řekl o dodávce bojových letounů Ukrajině francouzský prezident Emmanuel Macron. Stanovil však některé podmínky.

Dodávka by nesměla vést ke zvýšení intenzity konfliktu, letouny by nesměly být použity pro útoky na ruské území a poskytnutí strojů by nesmělo oslabit bojeschopnost francouzského letectva.

O poskytnutí bojových letounů mluví ukrajinští představitelé. Podle tisku po schválení dodávek těžkých tanků o tom debatují i západní spojenci Ukrajiny.

O víkendu deník El País citoval mluvčího ukrajinského letectva, podle kterého Kyjev nejvíce stojí o stroje americké výroby F-16. Jako alternativy uvedl francouzské stíhačky Rafale a švédské stroje Jas-39 Gripen.