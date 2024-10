Amerikanista Pondělíček: Trump výrazně zhrubl. Může to být taktika, ale i projev stáří

Předvolební kampaň ve Spojených státech vrcholí. Kandidátka demokratů Kamala Harrisová a kandidát republikánů Donald Trump se proti sobě čím dál ostřeji vymezují. „Tento volební cyklus je opravdu zvláštní. Kdyby totiž kandidoval někdo jiný než Donald Trump, tak co se týče středového voličstva, vedli by si republikáni mnohem lépe,“ říká pro Český rozhlas Dvojka amerikanista Jiří Pondělíček. Praha 14:16 24. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební účast bude hrát v celkovém výsledku velkou roli, říká amerikanista (archivní foto) | Foto: Josh Morgan/USA TODAY Network | Zdroj: Reuters

Předvolební kampaň ve Spojených státech přiostřuje. Demokratická kandidátka Kamala Harrisová označila v rozhovoru pro CNN svého republikánského rivala Donalda Trumpa za fašistu. Ten ji zase nazval ohrožením demokracie.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: komentátor internetového deníku Forum 24 Jiří Pondělíček. Moderuje Zita Senková

„Nutno podotknout, že o svých oponentech jako o fašistech a komunistech ale mluví i Donald Trump, a to už delší dobu. U Kamaly Harrisové je to nicméně poprvé, kdy se vyjádřila takto přímo,“ říká v pořadu Jak to vidí... amerikanista a redaktor internetového deníku Forum 24 Jiří Pondělíček.

„Ona už dlouho mluví, podobně jako Joe Biden, o tom, že Trump má diktátorské sklony a že může být ohrožením demokracie. Především tedy s ohledem na to, co se stalo 6. ledna 2021. Toto ale bylo její nejpřímější vyjádření v tomto ohledu,“ myslí si Pondělíček.

Exploze vulgarit

Ve své rétorice ale přiostřil hlavně republikánský kandidát Donald Trump. Jeho slovník by se dal označit za explozi všech možných vulgarit.

4:13 Cena benzinu byla za Trumpa nižší. Inflace za vlády Bidena vzrostla na 5,7 procenta, srovnává farmář Číst článek

„Deník The New York Times dokonce dělal analýzu jeho projevů od jeho první kandidatury v roce 2016 a zjistil, že nejenže jsou jeho projevy čím dál rozplizlejší, ale že zároveň používá daleko více vulgárních slov,“ popisuje amerikanista.

„Odborníci k tomu říkají, že menší zábrany mohou být znakem snižování kognitivních schopností dané věkem. Stejně tak dobře to ale může být i taktika, kterou jeho skalní fanoušci a fanynky kvitují,“ myslí si Pondělíček.

Spoustě ostatních to ale logicky vadí. „Tento volební cyklus je opravdu zvláštní. Kdyby totiž kandidoval někdo jiný než Donald Trump, tak co se týče středového voličstva, vedli by si republikáni mnohem lépe,“ vysvětluje komentátor.

Konec války v Gaze je po smrti vůdce Hamásu zatím v nedohlednu. Netanjahu kalkuluje i s volbami v USA Číst článek

„Růst životních nákladů, nespokojenost, nízká důvěra v budoucnost by totiž správně měly republikány favorizovat. Teoreticky by měli tyto volby vyhrát. Neměl by to být nervák, přesto ale průzkumy ukazují vyrovnaný souboj,“ poukazuje.

Záležet tedy bude podle Pondělíčka hlavně na tom, zda kandidátka i kandidát dokážou přimět svou voličskou základnu skutečně přijít k urnám.

„U demokratů jsou klíčoví mladí, kteří často k volbám nechodí. Donaldu Trumpovi se minule podařilo přitáhnout lidi, kteří se o politiku příliš nezajímají a k volbám přišli vůbec poprvé. Je to ale přesně ten typ lidí, u kterého je velmi těžké odhadnout, jestli znovu přijdou. Volební účast tedy bude hrát v celkovém výsledku velkou roli,“ upozorňjue Pondělíček.

Bílé ženy a afroameričtí mladí muži

Nebraska povolí bývalým vězňům bez omezení volit. 47 států USA jim volební právo stále upírá Číst článek

Největší problém pro Kamalu Harrisovou je přitom skupina mladých afroamerických mužů.

„Dokonce i Joe Biden nebo Hillary Clintonová měli u této skupiny větší podporu. Je však nutné si uvědomit, že tím, že jsou strany pouze dvě, jedná se o poměrně širokou voličskou koalici, která se v čase proměňuje. O výsledku to tedy vůbec nemusí rozhodnout, Kamala Harrisová by to ale musela nahnat někde jinde,“ vysvětluje Pondělíček.

Podle něj se nabízí skupina nerozhodnutých, dále umírněných republikánů a bílých žen z předměstí, které jsou naopak největší slabostí Donalda Trumpa.

„Donald Trump má velký problém s konzervativně založenými voliči a voličkami, zejména s bílými středostavovskými ženami z předměstí. Bylo to vidět už v primárkách, kdy tyto voličky ze středostavovských bohatších okresů volily Nikki Haleyovou,“ dodává.