V Austrálii instalují kamery s umělou inteligencí. Detekují řidiče, kteří budou mít v ruce telefon

Používání mobilních telefonů při řízení aut vede celosvětově k 1,6 milionu dopravních nehod ročně, uvádí americký Národní bezpečnostní výbor. Podle národního úřadu pro bezpečnou dopravu na dálnicích pak používání telefonů za jízdy představuje šestkrát vyšší riziko dopravní nehody, než řidič pod vlivem toxických látek. Například v Austrálii jsou tak nově instalovány speciální kamerové systémy.

Podle australské vládní agentury Transport for New South Wales, se úřady v Novém Jižním Walesu rozhodly uvést do provozu systém bezpečnostních kamer, které v jakékoli denní době a v jakémkoli počasí detekují řidiče, kteří telefon při řízení používají.

Kamerový systém bude nově využívat umělou inteligenci. Po pořízení snímku odhalí software přítomnost telefonu v rukou člověka za volantem a pokud vyhodnotí, že s ním během jízdy opravdu manipuloval, pošle snímek a data na příslušný úřad. Tam se jej ujmou pověření zaměstnanci.

Podle dopravního komisaře Michaela Corboye mají přístroje přispět ke změně kultury řidičů. Podle oficiálních australských statistik totiž během letošního roku zemřelo na silnicích Nového Jižního Walesu 329 lidí. Loni za celý rok to přitom bylo 354 lidí. Stát si tak od nových kamer slibuje snížení smrtelných nehod, a to o třetinu do roku 2021.

Kritici nového opatření se obávají, že soudy mohou zaplavit stížnosti řidičů, které zpochybní údajné přestupky a budou se proti pokutám odvolávat. Ty začnou provinilcům chodit až po skončení zkušebního provozu kamer. První tři měsíce tak budou řidiči dostávat pouze varovná oznámení. Poté už ale budou úřady používání telefonu při řízení trestat pokutou v přepočtu ve výši přibližně osm tisíc korun. Za stejný přestupek ve školní zóně bude pokuta ještě o 2,5 tisíce korun vyšší. V obou případech dostane řidič trestné body.

Telefonování za volantem je v Novém Jižním Walesu povolené, ale pouze s hands-free zařízením. Používání sociálních médií, fotografování nebo jiné způsoby telefonování zůstávají zakázané.

V České republice uložili policisté za stejné přestupky pouze v prvním pololetí tohoto roku 32 tisíc pokut, což je o čtyři tisíce více než loni. Postihy za držení telefonu by měla zpřísnit úprava bodového systému, která počítá až s pětitisícovou pokutou a čtyřmi trestnými body. Vzhledem k tomu, že schvalovací proces je teprve na začátku, není začátek platnosti upraveného systému zatím znám.