Babiš mění postoj ke klimatické neutralitě. ‚Bude nás to stát nějaké milardy,‘ uvedl v Bruselu

Česko by mohlo souhlasit s dosažením klimatické neutrality do roku 2050. Připustil to v pondělí v Bruselu premiér a šéf ANO Andrej Babiš po setkání s příští šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Ta zařadila přísnější boj proti klimatickým změnám mezi své priority.

Brusel/Praha 8:50 30. července 2019