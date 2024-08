Bangladéšská premiérka Vadžídová rezignovala a uprchla do Indie. Armáda jedná o prozatímní vládě

Bangladéšská premiérka Šajch Hasína Vadžídová, jejíž odstoupení žádaly v posledních dnech v ulicích desítky tisíc lidí, rezignovala na svou funkci. Oznámil to v pondělí šéf armády, který tak potvrdil předchozí zprávy místních médií. Uvedl také, že jedná o vytvoření prozatímní vlády, a občany vyzval, aby ukončili násilí a důvěřovali armádě. Do sídla Vadžídové, která odletěla do Indie, vtrhly tisíce demonstrantů, informovala agentura Reuters.

