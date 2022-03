VIDEO: ‚Je to naprosto zdravý člověk, atlet.‘ Běloruský prezident odmítl spekulace o Putinově zdraví

„Nesetkali jsme se jen jako hlavy států, naše vztahy jsou přátelské,“ uvedl běloruský vůdce v rozhovoru, který sdílela i běloruská státní tisková agentura BelTA. „Jsem zasvěcen do všech detailů, pokud je to možné, státních i soukromých,“ dodal Lukašenko.

Lukashenko says "Putin is more alive than anyone else", "will survive us all", "in top shape", "never been more in his right mind", "will only catch a cold at our funerals"... pic.twitter.com/Uze4fKAZRW