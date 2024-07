Bez Ruska se dokážeme docela dobře obejít. Bez Číny to bude složité, varuje politický geograf Jelen

Na počátku letošního roku řekl, že přicházejí snahy o revizi mezinárodního politického systému. Odkazuje přitom na státy stavící se proti západnímu režimu, v čele s Čínou. „Čína a Rusko mají oba imperiální ambice, ale liší se. Rusko potřebuje teritoriální výboje, potřebuje se nafukovat, aby přežilo. Čína tyhle ambice nemá,“ popisuje politický geograf z Univerzity Karlovy Libor Jelen pro Český rozhlas Plus. Osobnost Plus Praha 13:06 24. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Vůdčí zemí, která dlouhodobě usiluje o historické vyrovnání je Čína. Ona nechce zničit globální systém, ale sinologové popisují tendenci usilovat o prestiž a postavení historické velmoci. Čínský režim drží pohromadě vypjatý hypernacionalismus,“ upozorňuje politický geograf.

Vysvětluje, že o revizi mezinárodního uspořádání se Čína pokouší navzdory tomu, že v poslední dekádě nejvíce vydělala na globalizaci a všem, co s ní souvisí. Úsilí Číny vyrovnat se Západu už podle geografa Jelena trvá několik dekád.

„Teď je možná viditelnější jejich pozice, protože je mnohem silnější než třeba v 90. letech. A možná i proto, že si Američané uvědomili, že jsou Čínou ohrožováni. Zároveň si myslím, že Čína vycítila slabost Západu, jakési znejistění,“ říká a dodává, že Západ v postoji vůči Číně není konzistentní.

Kvůli nejednotě v postoji k Číně také Jelen nepředpokládá, že by se západní státy spojily a Čínu vyloučily z mezinárodních organizací. Nebo ji jiným způsobem hromadně penalizovaly za nedodržování pravidel tržní ekonomiky a ohrožování okolních států, včetně například Tchaj-wanu.

Revize světového řádu

Srovnání s Ruskem přitom nepovažuje Jelen za odpovídající. „Musíme si uvědomovat bilanci zisků a ztrát z takového jednání. Bez Ruska, jak se ukázalo, se můžeme docela dobře obejít. Ale bez Číny to bude velmi složité,“ míní politický geograf.

Vysvětluje, že Čína se momentálně angažuje na poli technologií a velkých globálních projektů, jako je například budování Hedvábné stezky.

„Číně ale chybí technologie. Ona moderní technologie má, chlubí se jimi, ale všechny je ukradla. Všechny jí je dal Západ. A pokud si uvědomíme, že bychom už ji neměli technologiemi dál zásobovat a nechat ji vymyslet si vlastní, mohlo by se ukázat, že třeba tak schopná není,“ navrhuje.

Čína svou revizi světového řádu už zahájila vytvářením surovinové základny pomocí velkých projektů a investic například v Africe. Také se pokouší proměnit svou měnu ve světovou, aby se mohla stát dominantní silou v globální ekonomice, uzavírá politický geograf.

Dokážou země stavící se proti Západu vytvořit svůj vlastní systém a vytlačit západní země do izolace? Jak by mělo vypadat mírové uspořádání po rusko-ukrajinském konfliktu? Poslechněte si celou Osobnost Plus výše.