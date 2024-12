Biden pro Ukrajinu vždy udělal správnou věc. Ale později, než bylo potřeba, upozorňuje Klvaňa

Donald Trump se za měsíc vrátí do Bílého domu a Joe Biden se snaží dohnat některé politické kroky, které směrem k Ukrajině zatím neučinil. Povolil tak třeba využití amerických zbraní k útokům na ruské území. To se Trumpovi nelíbí, ale jeho poradci podle The Wall Street Journal jásají. „Trump se chce Evropou zabývat minimálně,“ říká pro Český rozhlas Plus amerikanista Tomáš Klvaňa, který vyučuje na New York University v Praze. Osobnost Plus Washington/Kyjev 20:56 16. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Biden se snaží dohnat, co ztratil, to se mu podle pedagoga ale nikdy nepovede. Z hlediska Ukrajiny toho totiž podle amerikanisty ztratil strašně moc. I tak ale kroky končícího amerického prezidenta komplikují práci Vladimiru Putinovi. „Trumpovi to zase usnadní vyjednávání, které chce uskutečnit,“ říká.

„Biden vždycky udělal správnou věc. Ale až o den, týden nebo měsíc později, než bylo potřeba,“ podotýká amerikanista s tím, že Biden takto v zahraniční politice, a hlavně ve vztahu k Ukrajině, fungoval poslední čtyři roky.

Donald Trump chce ale přijmout jiný postup a už má údajně připravovat jednání o míru mezi Ukrajinou a Ruskem, na který by po uzavření měla dohlížet Evropa. „Trump se chce Evropou zabývat minimálně. Zajímá ho hlavně Asie a Čína,“ vysvětluje pedagog.

Z evropského pohledu je ale válka na Ukrajině problém číslo jedna. Trump ho sice chce vyřešit, ovšem rychle. „Problém je, že Trump bude tvrdit, že uspěl za jakékoliv situace,“ varuje Klvaňa.

Migrace jako priorita

Pro nastupujícího amerického prezidenta je důležitějším tématem migrace, která je prioritou pro jeho domácí publikum. „Může mu to pomoct politicky,“ myslí si amerikanista. „Problém jižní hranice patří k těm, které Joe Biden totálně nezvládl.“

I to je podle něj důvod, proč Kamala Harrisová nevyhrála v listopadu prezidentské volby. Jako viceprezidentka Spojených států se totiž podílela na postoji americké vlády k uprchlíkům.

„Bidenova administrativa si myslela, že když je to téma pro Fox News, tak je migrace tématem jen republikánských voličů. Jenže ono je to téma třeba ve velkých městech jako New York nebo Chicago,“ usuzuje amerikanista.

Vyrovnat se s volbami

Velká část demokratických voličů měla po volbách smíšené pocity. Klvaňa popisuje, že to místy přecházelo až v hysterii. „Pokud procházíte různými stavy vyrovnávání, chvíli to trvá,“ uznává.

„Když jsem byl po volbách ve Washingtonu, setkával jsem se s některými demokraty, kteří měli na krajíčku a místy opravdu propukli v pláč,“ popisuje a dodává, že to byli i muži starší 60 let. Nejen mladí, levicově smýšlející voliči.

Teď očekává, že současné napětí a rozkol, které vyvolaly nejen poslední prezidentské volby, poroste dál. „Bojím se, aby se z toho nestala politická zákopová válka,“ uzavírá.

Jak se Kamala Harrisová zachovala po volbách, co dělá teď a jaká je její politická budoucnost? Pokusí se Trump o kandidaturu za další čtyři roky, i když mu to nedovoluje americká ústava? Poslechněte si celou Osobnost Plus v úvodu článku.