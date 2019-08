‚Brazílie odlesňování zastavit nechce.‘ Norsko přerušilo finanční podporu amazonského fondu

Norsko přestalo přispívat do fondu brazilské vlády na záchranu amazonského pralesa. Země tak učinila v reakci na zprávy o stavu odlesňování Amazonie, který se od nástupu Jaira Bolsonara do funkce zhoršuje, i na nejnovější spory o fungování fondu. „Není Norsko ta země, co zabíjí velryby u Severního pólu? Vezměte svoje peníze a pomozte se zalesňováním Angele Merkelové,“ reagoval lídr země, kterého cituje deník The Guardian.

Brazílie 14:52 20. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít