Brazilská policie zatkla kdysi sedmého nejbohatšího muže světa. Kvůli korupci byl v domácím vězení

Brazilská policie ve čtvrtek zatkla ropného a těžařského magnáta Eikeho Batistu, který v minulosti patřil mezi nejbohatší muže světa. Důvodem je obvinění ze zpronevěry peněz a manipulace s trhem, napsala agentura Reuters. Rio de Janeiro 20:06 8. srpna 2019

Je to již podruhé, co jde podnikatel do vazby - policie ho zatkla i v roce 2017 kvůli podezření z korupce. Za mřížemi strávil tři měsíce, od té doby byl v domácím vězení.

Policie ve vyjádření uvedla, že excentrického exmiliardáře zadržela v jeho domě v Riu de Janeiro v rámci větší akce, při které zatkla další neznámou osobu a provedla čtyři domovní prohlídky.

Batista byl kvůli obvinění z korupce v domácím vězení již od roku 2017, o rok později ho soud odsoudil k 30 letům za mřížemi. Po podání odvolání v domácím vězení zůstával i nadále.

Dvaašedesátiletý Batista byl tehdy shledán vinným z uplácení bývalého guvernéra státu Rio de Janeiro Sergia Cabrala. Na Cabralovy účty u zahraniční banky převedl v přepočtu přes 470 milionů korun výměnou za získání státních zakázek.

Časopis Forbes v roce 2012 zařadil Batistu na sedmou příčku svého žebříčku nejbohatších lidí světa a jeho majetek vyčíslil na 30 miliard dolarů. Hned následující rok se ale Batistovo podnikatelské impérium zhroutilo.

Batista byl kdysi považován za symbol hospodářského rozmachu Brazílie. Ukázalo se však, že velká část jeho impéria byla vybudována pomocí vztahů se zkorumpovanými úředníky na nejvyšších postech. Nyní je Batista symbolem hospodářských problémů, se kterými se největší ekonomika Latinské Ameriky potýká od recese v letech 2015 a 2016.