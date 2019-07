Brexitová dohoda od nového britského lídra? ,Jen iluze,‘ říká expert, který jednal o smlouvě CETA

Souboj o lídra britské Konzervativní strany a premiéra Spojeného království je v plném proudu. Jeden ze dvou kandidátů nahradí 24. července v čele země Theresu Mayovou. Oba zájemci o premiérské křeslo, Boris Johnson i Jeremy Hunt slibují: vyjednáme s Evropskou unií novou brexitovou dohodu. Je to reálné? A co by ji mohlo případně nahradit? Zahraniční zpravodaj Radiožurnálu se ptal ekonoma Jasona Langrishe.

Londýn 18:45 1. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít