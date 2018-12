Evropský soud: Britové můžou jednostranně odvolat brexit, v unii by zůstali za stávajících podmínek

Soud Evropské unie v pondělí potvrdil, že Velká Británie může jednostranně stáhnout svůj záměr odejít z Evropské unie. Rozhodnutí by se muselo uskutečnit v souladu s britskou ústavou. Výsledkem by podle soudu bylo, že země by zůstala členem společenství za stejných podmínek jako dosud. Pokud by Británie chtěla zvrátit brexit, musela by své jednoznačné a bezpodmínečné rozhodnutí oznámit písemně Evropské radě, uvedl soud EU. Lucemburk 9:11 10. 12. 2018 (Aktualizováno: 9:34 10. 12. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie navazuje na dřívější vyjádření generálního advokáta Campose Sánchez-Bordona. | Foto: Henry Nicholls | Zdroj: Reuters

Na zprávu reagoval britský ministr životního prostředí za konzervativce Michael Gove. Podle něj Británie nechce zůstat a unii opustí, uvedla agentura Reuters.

Unijní soud se k věci vyjádřil jen den před tím, než by měl britský parlament hlasovat o smlouvě upravující samotný britský odchod z unie. Podle soudu může Londýn své rozhodnutí stáhnout do chvíle, než tato „rozvodová dohoda“ začne platit. Pokud by přijata nebyla, pak do uplynutí dvou let od britského oznámení o odchodu, tedy do 29. března 2019.

@FilipNerad Vedle potvrzení možnosti Británie jednostranně stáhnout žádost o vystoupení z EU je podle mě klíčovou pasáží verdiktu Soudního dvora EU to, že status Británie jako členské země by se nijak nezměnil. Měla by tak dál nárok na své výjimky a rabaty 1 10

Rozhodnutí by muselo být výsledkem demokratického procesu v souladu s britskými ústavními požadavky. Toto „jednoznačné a bezpodmínečné“ rozhodnutí by následně musela britská vláda oznámit písemně Evropské radě (vrcholné schůzce EU), uvedl unijní soud.

Článek 50

S žádostí o výklad článku 50 lisabonské smlouvy o fungování EU, kterou se okolnosti britského odchodu řídí, se na unijní soudní instanci obrátil soud ve skotském Edinburghu kvůli sporu mezi skupinou prounijních skotských politiků a britským ministrem pro brexit. Příslušný článek totiž o možné změně postoje odcházející členské země přímo nic neuvádí.

Na to v pondělí unijní soud sám poukázal, když uvedl, že článek změnu rozhodnutí nezakazuje, ale také nijak výslovně neumožňuje. Soud je toho názoru, že pokud má podle článku 50 členská země EU suverénní právo samostatně se rozhodnout o odchodu, plyne z toho, že má analogické právo své rozhodnutí změnit.

„Podmínit právo na odvolání (záměru vystoupit) jednomyslným souhlasem Evropské rady, jak navrhovaly Evropská komise a Evropská rada, by změnilo jednostranné suverénní právo v právo podmíněné a bylo by neslučitelné s principem, že členský stát nemůže být nucen k tomu, aby EU opustil proti své vůli,“ uvedl soud v tiskové zprávě.

Názor generálního advokáta

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie navazuje na dřívější vyjádření generálního advokáta Campose Sánchez-Bordona.

Ten v úterý 4. prosince uvedl, že podle článku 50 Lisabonské smlouvy, kterou se okolnosti britského odchodu z Evropské unie řídí, může Británie stáhnout oznámení o odchodu, musí tak ale učinit před formálním uzavřením smlouvy o odchodu a v souladu s britským ústavním pořádkem.

Generální advokát také upozornil, že článek 50 hovoří o tom, že stát, který má zájem EU opustit, Evropské radě oznámí svůj „záměr“ odejít, a nikoliv své „rozhodnutí“ – a záměry je možné měnit.

Podle názoru Sáncheze-Bordony je článek 50 Lisabonské smlouvy výrazem principu respektování k národním identitám členských zemí EU a umožňuje jim odchod, pokud si myslí, že taková identita je neslučitelná s členstvím v unii.

Nesprávnou a omezující interpretací by podle něj bylo článek vykládat tak, že členská země, která změní svůj názor a přeje si nadále pokračovat v členství, by byla v tomto svém přání omezována.

