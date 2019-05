Politika je porouchaná, někdo ji musí opravit, říká kandidát jedné z nových britských stran do eurovoleb

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Jaromíra Marka

A právě kandidát druhého jmenovaného hnutí Narinder Sharma stojí uprostřed pěší zóny a rozdává lidem letáky. Občas se někdo zastaví a dá se s ním do řeči. Někteří s ním souhlasí, jiné ne. „Za hodinu mluvím s deseti patnácti lidmi, to není špatné,“ pochvaluje si.

Pětadvacet let pracuje v charitě, vede organizaci, která pomáhá starým a nemocným lidem. Rodák z Indie teď kandiduje do Evropského parlamentu za anglický region East Midlands. „Dvě třetiny kandidátů jsou lidé, kteří dosud stáli mimo politiku – učitelé, zdravotní sestry. Politika je porouchaná a někdo ji musí opravit. A řekl bych, že je na čase, aby do politiky šli lidé z praxe. Dvě velké politické strany uvízly v politických klišé,“ říká.

Británii čekají volby do Evropského parlamentu. Kandidáti kvůli brexitu neznají délku svého mandátu Číst článek

Padesátník Narinder například debatuje i s mladou ženou. Přesvědčuje ji, že nutně nemusí volit jeho stranu Change UK, stačí,když půjde k volbám. „Nikdy v minulosti jsem nevolila, tak nevím. Mám smíšení pocity. Mám volební právo, ale nevolila jsem. Měla jsem vždycky pocit, že jeden hlas nic nerozhodne. Ještě si to rozmyslím,“ slibuje Katie.

Narinder by samozřejmě chtěl, aby volila jeho stranu. Ta vznikla před nedávnem a vytvořili ji odpadlíci od labouristů i konzervativců, kteří už nechtěli přihlížet tomu, jak jejich strany vedou zemi do politické krize.

„My jsme jasně proevropská strana. I když třeba neuspějeme, budu rád, když lidé dají hlas proevropským stranám. Co vím zcela jistě, je to, že pokud odejdeme z EU bez smlouvy nebo se špatnou smlouvou, jako je ta, kterou vyjednala vláda, Británie bude chudší,“ vysvětluje.

U volebního stánku se zastavuje bělovlasá žena. Před šestapadesáti lety se do Leicesteru přivdala, k eurovolbám prý půjde. V těch parlamentních jako Dánka hlasovat nemůže.

„Co zde žiju, země se hodně změnila. Je tady spousta nových přistěhovalců, z nichž mnozí se do společnosti nezařadili. Je to škoda. Na každý pád, Británie patří do Evropy a tedy i do EU. Je to ostuda, co se teď děje,“ myslí si.

Dobrovolník na otcovské

Jeremy nekandiduje, je na otcovské dovolené a v kampani pomáhá jako dobrovolník. Rozdává letáky a především diskutuje lidmi.

„Lidé se se mnou zastaví, dáme se do řeči. Mnoho lidí vlastně nemá pořádné informace. Většinou si něco myslí nebo něčemu věří nebo něco někde slyšeli, ale ne vždycky je to pravda. Ale není se čemu divit. Britští politici léta používali Evropskou unii jako strašáka a obětního beránka. Když potřebovali na někoho něco svalit, vždycky to byla unie,“ říká čtyřicátník Jeremy.

Volební odhady přisuzují nové straně necelých pět procent. Zatímco straně Nigela Farage, jejíž jediný volební program je její název Brexit, připisují odhady nejméně 30 procent.

„Nemyslím si, že vyhraje. A pokud vyhraje, budou to protestní hlasy. A jsem přesvědčen, že strana Brexit zase zmizí, tak jako zmizel UKIP. Jsou to strany založené na předsudcích. Nemá žádný volební program, nemá žádný kodex, žádný stranický program. Jediné, co chce, je odejít z EU. Dělá z lidí hlupáky a to nejde dělat věčně,“ soudí kandidát za stranu Change UK Narinder Sharma.