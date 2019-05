Okamžitá rezignace a předčasné volby v Rakousku? ‚Přísnější politická kultura,‘ vysvětluje analytička

Ilegální financování, kšeftování s vlivem, snaha o ovládnutí médií. Podezření, která stála lídra Svobodné strany Rakouska Heinze-Christiana Stracheho funkci ve vládě i ve straně, a v zemi rychle vyvolala předčasné volby. „Skandál nespočívá v tom, že by se přísliby z rozhovoru naplnily, ale ve způsobu, jakým se Strache o propojení politiky a podnikání vyjadřuje,“ vysvětluje Zuzana Lizcová z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK. Rozhovor Vídeň 16:30 20. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební plakáty FPÖ s teď už bývalým lídrem strany Heinzem-Cristianem Strachem | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Co a kdo na nahrávce konkrétně je?

Na nahrávce z ostrova Ibiza je teď už bývalý rakouský vicekancléř Heinz-Christian Strache, který byl do tohoto víkendu i předsedou Svobodné strany (FPÖ), a také politik Svobodných Johann Gudenus. Oba hovoří se ženou, o které si myslí, že je bohatá ruská podnikatelka, a snaží se ji přesvědčit, aby investovala v Rakousku do nejvlivnějšího deníku Kronen Zeitung, čímž nad ním chtěli Svobodní převzít kontrolu. Zároveň také hovoří o skrytém financování strany a dalších věcech.

Došlo na ruskou investici do deníku Kronen Zeitung?

Ne, video pochází z roku 2017, tedy z doby, kdy Strache ještě nebyl ve své funkci, byl tehdy jen předsedou FPÖ. Jedná se o rozhovor, ve kterém přislibuje údajné podnikatelce případné výhody z toho, pokud by jeho stranu podpořila. Skandál nespočívá v tom, že by se přísliby z rozhovoru naplnily, ale ve způsobu, jakým se Strache o politice, podnikání a jejich propojení vyjadřuje.

Politici FPÖ údajné podnikatelce vysvětlovali, že by pro ni bylo ekonomicky výhodné finančně vstoupit do Kronen Zeitung a část novin převzít kvůli ekonomickému profitu. Zároveň jí nastínili, že by FPÖ ráda deník ovládla. Šlo o výměnný obchod.

Píše se i o možnosti léčky na Stracheho, za kterou by mohl stát německý satirik Jan Böhmermann. Je taková verze pravděpodobná?

Zatím není známo, kdo za tím videem stojí. Samozřejmě se o tom v posledních dnech široce spekuluje a mluví se o údajném zapojení německého komika Böhmermann do aféry. Jan Böhmermann totiž o tomto videu mluvil už před měsícem a znal jeho obsah dopředu, a z toho pramení i podezření, že za nahrávkou stojí právě on.

Z dosavadních informací se ale spíše zdá, že obsah videa znala širší skupina lidí. A Jan Böhmermann popřel, že by byl iniciátorem akce.

Nový vicekancléř a předseda FPÖ Norbert Hofer a ministr vnitra za FPÖ Herbert Kickl | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Na nahrávce se hovoří i o financování strany. Je pravděpodobné, že se o tom ve straně obecně vědělo, nebo v tuto chvíli stačí, že vyvodil osobní odpovědnost pouze Strache?

V tuto chvíli známe jen zlomek videa. Bylo zveřejněno jen několik minut z rozhovoru, který celkově trvá kolem sedmi hodin, takže řada těch skutečností ještě není veřejně známa. Redaktoři týdeníku Der Spiegel, kteří společně s listem Süddeutsche Zeitung tyto skutečnosti publikovali, hovoří o tom, že záznam je plný dalších informací a jmen, včetně podrobností o financování FPÖ.

Je možné, že o nahrávku projeví zájem rakouská policie a bude vyšetřovat, zda na slovech, která ve videu padla, je něco pravdy, a vyvodí důsledky. Nový předseda FPÖ Norbert Hofer to zcela popírá a tvrdí, že to není pravda, a že financování strany je zcela čisté.

Je možné, že jde o vnitrostranický boj? Jaká byla Stracheho pozice před „kauzou Ibiza“?

Nepředpokládám, že jde o boj ve straně, protože aféra velmi pravděpodobně poškodí FPÖ jako celek. Strache měl pozici v čele strany jistou díky tomu, že se mu podařilo za přibližně 15 let ve vedení FPÖ vytáhnout ze dna až na pozici druhé nebo třetí nejsilnější strany v Rakousku. Určitě byl ve straně vnímán jako úspěšný předseda, měl silnou pozici a byl i velice populární u voličů FPÖ.

Jak se dá vysvětlit ten rychlý sled událostí? Strache rezignoval den po zveřejnění videa, rychle se domluvily i předčasné volby, ve Vídni se demonstrovalo… Je to otázka politické kultury, nebo jde o aféru, kterou prostě Strache nemohl ustát?

Je to otázka politické kultury. V Rakousku určitě platí přísnější měřítka než u nás, a zároveň jsou důsledky pro Stracheho dané postojem kancléře Sebastiana Kurze, který nemohl v této situaci reagovat jinak – vystavil by se podezření, poškodil by sebe i jméno své strany ÖVP, která vládne se svobodnými, a jméno Rakouska v zahraničí. Díky tomu, že se k celé věci razantně postavil, musela zareagovat i FPÖ.

Skutečnosti, které obsahuje video, jsou natolik závažné, že nad nimi nejde mávnout rukou. Jedná se o ilegální stranické financování, o velmi podezřelé kšeftování s politickým vlivem, snahu o ovládnutí médií… Všechny tyto záležitosti zásadním způsobem poškozují FPÖ, která se vždy snažila prezentovat jako strana stojící na straně běžných, obyčejných rakouských občanů. Ve chvíli, kdy se projeví, že její politik žije ve zcela jiném myšlenkovém světě a že zneužívá svůj politický vliv, zkrátka ztratí důvěryhodnost na celé čáře.

Demonstrace za odstoupení Heinze-Christiana Stracheho před spolkovým kancléřstvím ve Vídni | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Může aféra zamávat s celou rakouskou politikou? Respektive: mohou předčasné volby otevřít kancléři Kurzovi cestu k jiné formě spolupráce bez FPÖ?

Nedá se to úplně jasně předpovědět, bude záležet na reakci voličů samotné FPÖ. Mohou skutečně ztratit důvěru ve stranu jako takovou a přestat ji volit. Na druhou stranu FPÖ v minulých letech prožila celou řadu velmi závažných afér, včetně vytunelování banky Hypo Alpe Adria a finančního krachu země Korutany, a z těch posledních ji nepoškodila zásadně ani blízkost k Identitárnímu hnutí Rakouska (to je namířeno proti multikulturalismu a bojuje proti údajné ztrátě identity evropských národů kvůli imigraci, příznivce má kromě Rakouska i v Německu či Francii, pozn. red.).

Druhá věc je, jak se přelije voličská podpora směrem k dalším stranám. Kancléř Kurz nechce vytvořit koalici se sociálními demokraty, tedy se vrátit k dlouholetému modelu velké koalice, protože tvrdí, že s nimi nemá obsahovou shodu, a všechny ostatní rakouské strany, kromě FPÖ, jsou zatím příliš malé na to, aby s nimi mohl vytvořit většinou vládní koalici. Bude záležet na tom, jak se rozdají karty v předčasných volbách v srpnu nebo v září, ale vytvořit většinovou vládu v Rakousku bude pravděpodobně dost komplikované.

Proč tu kauzu odhalil zrovna německý Der Spiegel, který vychází v Hamburku? Věnuje se rakouské politice a Strachemu delší dobu?

Video není výsledkem investigace Spiegelu. Lidé, kteří za ním stojí, ho Spiegelu a také listu Süddeutsche Zeitung zkrátka nabídli. Němečtí novináři pak krátce před zveřejněním přizvali ke spolupráci rakouský magazín Falter, čili rakouské médium v tom určitou menší roli sehrálo. Spiegel podle svých redaktorů dostal nahrávku od zdroje, který chce z pochopitelných důvodů udržet v tajnosti.

Vzhledem k načasování, kdy Spiegel video dostal, se zdá, že lidé, kteří za ním stojí, mají možná vyšší ambici, než jen ovlivnit rakouskou politiku. Před volbami do Evropského parlamentu možná chtějí obecně demaskovat pravicové populistické strany v Evropě, které jsou velmi vlivné kromě Rakouska i v řadě dalších zemí.

Mluvilo se už někdy dřív o napojení svobodných na ruské prostředí? Je vliv ruských byznysmenů nebo politiků v Rakousku politické téma?

O spojení mezi svobodnými a Ruskem se mluví dlouhodobě. Svobodná strana má podepsanou smlouvu s Putinovou stranou Jednotné Rusko od roku 2016, takže tam jsou ty úzké vazby už léta. Obecně se dá říct, že Rakousko se v rámci Evropské unie řadí mezi země, které jsou k Rusku více nakloněné.