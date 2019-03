Odklad brexitu je stále možný. Souhlas členských zemí stačí i v den plánovaného odchodu

S odkladem britského odchodu z Evropské unie mohou teoreticky ostatní členské země bloku souhlasit i třeba jen hodinu před původním termínem brexitu, tedy půlnocí z 29. na 30. března. Novinářům to v pondělí řekl vysoce postavený unijní diplomat, který ale zároveň zdůraznil, že sedmadvacítka si v této záležitosti přeje mít „jistotu co nejdříve“. Brusel 13:51 18. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příznivci brexitu protestují před Dolní sněmovnou britského parlamentu v Londýně. Zdroj: Reuters/HANNAH MCKAY | Zdroj: Reuters

Britská premiérka Theresa Mayová o možnost odložit brexit velmi pravděpodobně požádá své partnery z ostatních zemí unie tento týden. Jakou přesně bude mít žádost podobu, ovšem závisí na politickém vývoji v britském parlamentu.

Dolní sněmovna by se měla v úterý či ve středu potřetí pokusit o schválení rozsáhlé smlouvy o spořádaném britském odchodu z Evropské unie. Pokud se Mayové podaří dokument prosadit, zřejmě své evropské partnery požádá o kratší „technický“ odklad brexitu kvůli potřebě přijmout v Británii související zákony. Nejčastěji je v této variantě uváděn odklad do počátku června, takže Britové už by na konci května nevolili své nové europoslance.

Jestliže smlouva v britské sněmovně neprojde, měla by Mayová žádat o delší odklad, což by kromě jiného zřejmě znamenalo nutnost uspořádat také v Británii eurovolby.

Rozhodnutí o odložení brexitu, které musí být podle článku 50 unijní smlouvy jednomyslné, se tak - pokud britská vláda o takový krok skutečně požádá - dá očekávat na summitu Evropské unie.

Jestliže ale Londýn z nějakého důvodu do summitu o odklad oficiálně nepožádá, může to podle vysoce postaveného unijního diplomata učinit i později. Státy by pak podle tohoto dobře informovaného představitele rozhodly písemně, mimořádný summit by kvůli tomu předseda Evropské rady Donald Tusk nesvolával. Politická diskuse o postoji k brexitovému dění tak jako tak bude tento čtvrtek či pátek na programu pravidelné unijní vrcholné schůzky.

Její přípravou se bude v úterý jako obvykle zabývat i ministerská Rada pro všeobecné záležitosti. K dispozici mají diplomaté právní rozbor generálního sekretariátu rady, který mimo jiné upozorňuje, že Británie bude muset s rozhodnutím členských zemí o své žádosti vyslovit souhlas.

Dokument, jehož přílohou je návrh textu o odkladu brexitu, také uvádí, že v souvislosti s eurovolbami a prvním jednáním nového europarlamentu by měl případný odklad brexitu skončit před 2. červnem, kdy by se měli noví europoslanci poprvé sejít na inaugurační schůzi. Upozorňuje také, že jednání o nové podobě vzájemných vztahů není možné vést s členskou zemí, dlouhodobý odklad brexitu by tedy takové rozhovory v zásadě výrazně zpozdil.