Do Charkova dorazila česká pomoc. ‚Dodávka byla malá, tak jsme si udělali řidičák a koupili kamion‘

Více než 70 postelí spolu s dalšími věcmi vypadá jako malá zásilka, ale rozebrané to zabere plný kamion a je s tím mnoho práce při vykládání.

„Už jsme tu párkrát byli, máme tady kamarády. Kdyby se tu dělo něco hroznýho, tak to asi budeme vědět předem a třeba počkáme," říká ředitel a řidič humanitární organizace Koridor UA o pomoci pro Charkov

„Tady na Ukrajině vidíme, že občas to zařízení je opravdu zastaralé i víc než 50 let. Takže české vyřazené postele, případně i 20 let staré operační sály, to je přesně ta technika, kterou se tady dneska operuje a ti doktoři s tím umějí. Takže si myslím, že se to krásně do sebe sedá, že si to rozumí,“ říká ředitel humanitární organizace Koridor UA Matouš Bláha.

„Já se moc v životě neptám na to, jestli mě ty věci baví nebo ne, ale jestli jsou možný uskutečnit nebo ne. Takže možná bychom to i měli dělat,“ pokračuje Bláha.

Zástupce ředitele nemocnice Marmut Biglava je rád nejen za pomoc, ale i za to, že ji někdo přivezl. Podle něj se do Charkova bojí lidé jezdit, a to třeba i Ukrajinci z Kyjeva.

„My se nebojíme. Už jsme tu párkrát byli, máme tady kamarády. Kdyby se tu dělo něco hroznýho, tak to asi budeme vědět předem a třeba počkáme,“ reaguje Matouš Bláha.

Ten je zároveň i i řidičem kamionu, který přijel do Charkova. Řidičský průkaz si udělal právě kvůli tomu, aby mohl jezdit s humanitární pomocí na Ukrajinu. „Dodávka byla prostě malá, tak jsme si udělali řidičák a koupili jsme kamion,“ vysvětluje.

Matouš Bláha odhaduje, že za dva roky války dokázala jeho organizace získat a dovést na Ukrajinu zhruba tisíc tun materiálu.