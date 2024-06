Do Normandie se sjíždějí váleční veteráni a státníci. Dorazili i zástupci vojenského klubu z Olomouce

V Normandii naplno odstartovaly oslavy 80. výročí vylodění spojenců. Účastní se jich více než 200 veteránů a pamětníků bojů i přes 20 lídrů z celého světa včetně prezidentů Spojených států, Ukrajiny i České republiky. Na západní pobřeží Francie přijeli i zástupci vojenského klubu z Olomouce. Utábořili se nedaleko pláže Utah, kde se před 80 lety vylodili američtí vojáci. pláž Utah 12:11 5. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Členové Veteran MIlitary Vehicles Olomouc | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Členové klubu přijeli do Francie s Jeepy, spí ve vojenském stanu ve vojenských spacácích a mají uniformy. „My se snažíme napodobit ten život co nejvíc to jde. Snažíme se pochopit, co vojáci zažívali a co měli za prostředky. Je to poměrně reálná zkušenost,“ popisuje předseda olomouckého vojenského klubu Tomáš Chorý.

Pro oslavy si vybrali devadesátou pěší americkou kolonu. „Vybrali jsme si ji, protože to byla divize, jejíž části se vylodily 6. června na pláži Utah. Jsme tady kousek od ní. Divize potom postupovala a skončila v Čechách jako první jednotka. Na české území vstoupili její části 16. dubna. Její části, tedy o 16. dubna, jestli se nepletu, roku 45, vstoupily na české území,“ říká Chorý.

Někteří členové olomouckého vojenského klubu jezdí do Normandie už 30 let a shodují se na tom, že se si operaci Overlord rok co rok připomíná stále víc lidí. Proměnil se taky podle nich přístup organizátorů a účastníků k Němcům.

„Zažili jsme několik situací, kdy tehdy někam přijelo německé auto, tak ho německá policie vyhnala. Píšťalkami, poměrně brutálně z těch míst, to už se dneska změnilo. Snaha o usmíření je evidentní,“ vzpomíná na 90. léta Chorý.

Letošní kulaté výročí vylodění spojeneckých armád si přímo na pláži Omaha vedle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a britského krále Karla III. Připomene taky německý kancléř Olaf Scholz.

Milan z olomouckého vojenského klubu | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas