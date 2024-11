Trump si za bezpečnostního poradce vybral Waltze. Šéfem diplomacie může být Rubio

Nově zvolený americký prezident Donald Trump se kloní k tomu, že pozici ministra zahraničí nabídne senátorovi za stát Florida Marcu Rubiovi. Do další klíčové zahraničněpolitické pozice poradce pro národní bezpečnost již vybral republikánského kongresmana Michaela Waltze. Informují o tom americká média s odvoláním na své zdroje. Washington 6:26 12. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump a Marco Rubio | Foto: Jonathan Drake | Zdroj: Reuters

O tom, že Trump patrně hodlá oslovit Rubia, informoval list The New York Times a televize CNN. Podle obou médií však není zcela jasné, zda je nastávající hlava státu již pevně rozhodnuta.

CNN uvádí, že původně v pondělí chtěl post šéfa diplomacie nabídnout někdejšímu velvyslanci v Německu a svému dlouhodobému stoupenci Richardu Grenellovi, v průběhu dne se však po sérii konzultací začal více klonit k Rubiovi. Ten byl před volbami mezi kandidáty na Trumpova viceprezidenta a podle CNN měl zájem i o vládní pozici. Definitivní Trumpovo rozhodnutí však podle zdrojů médií nepadlo a jeho volba se může ještě změnit.

Za prakticky jistý považují média výběr vysloužilého vojáka Waltze, který je mimo jiné známý svým ostrým přístupem k Číně. Člen Sněmovny reprezentantů za stát Florida by se měl stát zásadním Trumpovým poradcem v otázkách spojených s ruskou agresí proti Ukrajině, válkou na Blízkém východě či amerických vztahů s Čínou.

Právě vůči Pekingu v minulých letech kvůli porušování práv menšin či nejasností kolem šíření pandemie covidu -19 Waltz vystupoval velmi kriticky a volal například po americkém bojkotu zimní olympiády v Číně před dvěma lety. O jeho postojích k americké podpoře Ukrajiny, kterou Trump před volbami sliboval omezit, média nepíší.

Waltz v kongresových volbách minulý týden s přehledem obhájil křeslo na Floridě. Pokud by si jej Trump skutečně vybral, mohlo by to podle AP zkomplikovat cestu k očekávané kongresové většině pro republikány, neboť by se musely konat doplňovací volby.

Waltz není prvním zákonodárcem, kterého chce Trump do svého týmu. Jako velvyslankyni Spojených států při OSN si v pondělí vybral republikánskou členku Sněmovny reprezentantů Elise Stefanikovou.