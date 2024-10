Expert ministerstva: Izrael má právo na efektivní obranu. A ta se nedá udělat jen tak kosmeticky

Izrael vzkázal Íránu, že svým úterním útokem na Izrael udělal chybu a bude za ni pykat. Česká republika následně zablokovala společné prohlášení Evropské unie vyzývající k okamžitému příměří. „V žádném prohlášení, na kterém se bude Česko podílet, nemohou být teroristé z Hizballáhu dáváni na roveň státu Izrael,“ přibližuje pro Český rozhlas Plus Petr Hladík, ředitel odboru Blízkého východu a severní Afriky na ministerstvu zahraničních věcí. Rozhovor Praha/Tel Aviv 20:38 2. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exploze po izraelském útoku na jižní Libanon | Zdroj: Reuters

Ministerstvo zahraničí tvrdí, že společné unijní prohlášení zablokovalo proto, že v textu postrádalo zmínku o stažení jednotek Hizballáhu z izraelských území. A text prý také příliš jednostranně omezoval právo Izraele na sebeobranu proti terorismu. Proč se tohle nepodařilo do prohlášení dostat?

Za prvé jsme byli postaveni do situace, kdy nám jak videokonferenční setkání ministrů zahraničních věcí, tak vznik samotného prohlášení poskytly opravdu minimální čas na to, abychom s textem mohli pracovat. Nicméně jsme se snažili.

Před závorku bych vytkl jednu věc: už jenom to, že se na stanici Euronews a v dalších médiích začalo objevovat, že jsme společné prohlášení zablokovali, není standardní. Jde o vnitřní proceduru. Není v pořádku, že když nebylo dosaženo konsensu, unikla tato informace do médií a ukázalo se prstem na Českou republiku.

Zmínky se nepodařilo začlenit proto, že naše připomínky nebyly přijaty. My jsme je pokládali za natolik zásadní, že jsme se rozhodli text bez nich nepodpořit.

Není vzhledem k další eskalaci, která přichází ze strany Íránu, přece jenom důležitější vyslat signál pro příměří? I na úkor toho, že prohlášení nebude obsahovat ze sta procent stanovisko české strany.

Nikdy nesmíme zapomínat na to, jak to všechno začalo. To znamená teroristickým útokem Hamásu na Izrael loni v říjnu. A v žádném prohlášení, na kterém se bude podílet Česká republika, nemohou být teroristé z Hizballáhu dáváni na roveň Státu Izrael.

Efektivní obrana státu

Co teď od Izraele vzhledem k íránským útokům očekáváte? Myslíte si, že odpoví rovněž takticky, aby nenapáchal tolik škod?

Máme tady precedens z dubna, který bych neoznačil za úplně bezvýznamný nebo kosmetický.

Izrael tehdy napadl radarovou stanici, která měla za úkol ochranu jaderného zařízení. Šlo minimálně o symbolický vzkaz, že žádné zařízení, žádné místo v Íránu nemůže být bezpečné.

Ale jak konkrétně nyní izraelské ozbrojené síly zareagují, to se můžeme skutečně jenom dohadovat.

Bude mít česká diplomacie pochopení pro to, pokud by Izrael odpověděl Teheránu velmi tvrdě?

Víte, když říkáte, že má nějaký stát právo na sebeobranu, tak potom musíte počítat s tím, že ta sebeobrana bude opravdu nejenom efektní, ale také efektivní.

Je-li snahou Státu Izrael zabránit tomu, aby se opakoval podobný útok, jakého jsme byli svědky v pondělí, kdy všichni lidé v Izraeli museli do krytu, tak to samozřejmě předpokládá, že protivníkovi znemožníte takové střely, jaké použil v pondělí, vypálit. Že se to nedá udělat kosmetickou formou, je nasnadě.

