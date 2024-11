Izrael a Hizballáh mají důvod pro příměří, nejvíce ho ale ocení civilisté, míní politoložka Taterová

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nejspíš má vyjednanou podporu pro dohodu o příměří s teroristickým hnutí Hizballáh. Pro Radiožurnál to uvedla Eva Taterová, politoložka z Ústavu pro soudobé dějiny. Ani klid zbraní podle ní nemusí znamenat dlouhodobý mír, především libanonským bojovníkům může přestávka prospět. „Pro Izrael je důležité netříštit nadále svoje vojenské a další síly,“ míní dále Taterová. Rozhovor Jeruzalém 13:52 26. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelský premiér Benjamin Netanjahu má zdánlivě dojednanou podporu a návrh na příměří bude pravděpodobně schválen | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

Dá se odhadovat, jakou podporu má ten návrh dohody s Hizballáhem v izraelské vládní koalici a jakou váhu tam mohou mít výzvy krajně pravicového ministra národní bezpečnosti Bena Gvira, aby jednání o příměří byla okamžitě ukončena?

Tyhle kritické hlasy se samozřejmě objevují a Ben Gvir už měl prohlásit, že jednání o příměří má být historickou zmařenou šancí Hizballáh definitivně zničit.

Ale co se týče izraelské vlády jako celku, tak z informací, co máme, to spíše vypadá, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu má skutečně dojednanou podporu a návrh na příměří bude pravděpodobně schválen, byť nám to ještě musí potvrdit vývoj v dalších hodinách.

Podle ministra zahraničí Gid'ona Sa'ara jsou pro Izrael klíčové dvě otázky – jak zajistit, aby se Hizballáh v rámci příměří znovu nepřeskupil a nevyzbrojil a aby dodržoval domluvený odstup od severní izraelské hranice. Mohou to podle vás efektivně zajistit právě libanonské armádní posily na jihu země?

Je to určitá naděje, mimo jiné i z toho důvodu, že Hizballáh je v tuto chvíli poměrně zdecimován. Přišel jednak o svého dlouholetého nejvyššího vůdce Hasana Nasralláha, ale zároveň padla velká část bojovníků Hizballáhu.

Pro tuhle chvíli se to podařit může a libanonská armáda v tomto směru jistě může sehrát důležitou roli. Ale samozřejmě se nabízí otázka, co bude dál, co bude do budoucna, až se Hizballáh z těchto ztrát vzpamatuje a obnoví své síly.

Které ze stran teď záleží na klidu zbraní víc – Izraelcům, nebo vedení Hizballáhu, potažmo jeho sponzorovi Íránu?

Úplně nejvíc na tom určitě záleží libanonským a izraelským civilistům, kteří mají své domovy na obou stranách hranice. Obecně se dá říci, že obě z bojujících stran mají své důvody, proč by tuto vojenskou konfrontaci chtěly v tuto chvíli ukončit. Pro Izrael je důležité netříštit nadále svoje vojenské a další síly, protože hlavním bojištěm a polem zájmu je pro ně Pásmo Gazy.

Co se týká Hizballáhu, tam je znatelné poměrně velké oslabení, o kterém jsem mluvila. Proto předpokládám, že většina členů Hizballáhu se shoduje, že by jim přestávka v bojích jednoznačně prospěla.

Navíc všichni s napětím čekají, jak se bude vyvíjet mezinárodní politika po nástupu Donalda Trumpa do pozice amerického prezidenta. Očekává se, že pravděpodobně bude velmi podporovat Izrael, a pokud by neprošla tahle možnost vyjednávání o příměří, tak do budoucna by to mohlo být mnohem horší, protože americká administrativa pod vládou Donalda Trumpa by Hizballáhu mohla nadiktovat mnohem tvrdší podmínky.

Je jasné, jakou roli ve vyjednávání o americkém návrhu hraje nebo hrál Teherán?

To úplně bezprostředně zjevné není, protože ten plán se měl údajně dojednávat na ose mezi Spojenými státy americkými, Francií, Izraelem a libanonskou vládou, která nepřímo vyjednává i s Hizballáhem.

Role Íránu v tomhle ohledu není bezprostředně jasná, byť je zjevné, že Hizballáh je dlouhodobě prodlouženou rukou Íránu a že určitě od vedení v Teheránu dostal nějaké instrukce.

