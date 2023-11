ONLINE: Hamás propustil třináct Izraelců a čtyři cizince. Na svobodě je i dívka z hudebního festivalu

Ozbrojené křídlo palestinského hnutí Hamás v sobotu předalo zástupcům Červeného kříže v Pásmu Gazy 13 izraelských rukojmích a čtyři unesené cizince, které radikálové po útoku na Izrael sedm týdnů zadržovali na palestinském území. Informoval o tom mluvčí izraelských ozbrojených sil Daniel Hagari, podle kterého už jsou všichni propuštění v Izraeli.

Jedna z propuštěných izraelských rukojmích - jedenadvacetiletá Maja Regevová - potřebovala naléhavou lékařskou péči, v ohrožení života ale není, uvedly servery listů Haarec a The Times of Israel.

Nedlouho poté Izrael podle agentury AFP oznámil propuštění 39 palestinských vězňů - žen a mladistvých. Hila Rotem-Šošaniová, která byla unesena teroristy Hamásu, při setkání s rodinou | Foto: Israel Defense Forces | Zdroj: Reuters

Všichni propuštění cizinci jsou občané Thajska. Mezi Izraelci jde znovu o ženy a děti, většina z nich byla unesena z kibucu Beeri. Osm donedávna zadržovaných Izraelců jsou děti či dospívající.

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková zase na X napsala, že čtyři ze 13 izraelských rukojmích, které palestinské radikální hnutí Hamás propustilo v sobotu, mají i německé občanství.

První zprávy hovořily o propuštění 20 rukojmích, nakonec jich je pouze 17, agentura Reuters původní bilanci opravila.

Izraelská média píší, že na svobodu se dostali například tříletá Jahel a osmiletý Nave, a to společně s matkou a babičkou, domů míří také sourozenci Noam a Alma Orovi, kterým je 17 a 13 let, nebo dvanáctiletá Noam Avigdoriová, která se vrací do Izraele společně s matkou.

Rukojmí převezli pracovníci Červeného kříže přes přechod Rafáh nejprve do Egypta a poté do Izraele, kde si je převzali izraelští vojáci a příslušníci bezpečnostní služby Šin Bet. Ti je doprovodí do nemocnic, kde na ně čekají jejich příbuzní.

Rukojmí z hudebního festivalu

Poprvé byla také propuštěna rukojmí, které se ozbrojenci zmocnili 7. října na hudebním festivalu, jenž se uskutečnil nedaleko hranic s Gazou.

Má jí být právě jedenadvacetiletá Maja Regevová. Jako jediná z propuštěných rukojmích byla transportována do nemocnice Soroka, která leží jen pár desítek kilometrů od Pásma Gazy.

Ilan Regev ukazuje fotografii svých dětí, které unesli teroristé Hamásu (archivní foto) | Foto: Remo Casilli | Zdroj: Reuters

Povahu jejích zranění média neupřesnila, na sociálních sítích jsou ale záběry, na nichž po útoku na festival volá svému otci a říká, že byla postřelena. Na videu zachycujícím okamžiky propuštění jde o berlích a má podle všeho poraněnou levou nohu.

Izraelské ministerstvo zdravotnictví uvedlo jen, že Regevová je ve stabilizovaném stavu. Její rodina požádala veřejnost o respektování soukromí.

V zajetí únosců nadále zůstává o tři roky mladší bratr Regevové. Vedle únosů na festivalu u kibucu Reim povraždili teroristé přes 360 lidí, a hudební akce se tak stala místem nejhoršího krveprolití ze 7. října.

39 propuštěných vězňů

Izrael zase ze dvou svých věznic pustil 33 mladistvých Palestinců a šest palestinských žen. Na okupovaném Západním břehu je podle agentury AP přivítaly stovky lidí, kteří skandovali „bůh je velký“. Řada lidí v davu měla vlajky Hamásu, který Izrael, ale i řada západních zemí považuje za teroristickou organizaci.

Článek pokračuje pod online reportáží.

Křehké příměří

Propuštění druhé skupiny rukojmích bylo v sobotu dramatičtější než propuštění první skupiny v pátek. Brigády Kásam, ozbrojené křídlo Hamásu, totiž na poslední chvíli oznámily, že se plánované propuštění zdrží.

Zástupci Hamásu pak hovořili o údajném nedodržování čtyřdenního klidu zbraní ze strany Izraele a konkrétně zmiňovali například problémy s doručováním humanitární pomoci na sever Pásma Gazy nebo změny v seznamech propouštěných palestinských vězňů.

Společnou řeč pak oběma stranám pomáhali najít zástupci Egypta a Kataru, kteří fungují jako prostředníci při jednáních mezi Izraelem a Hamásem.

Dočasné příměří mezi Izraelem a Hamásem platí od pátku. Jeho součástí je i propuštění dohromady 50 rukojmích unesených Hamásem při útoku na Izrael 7. října a 150 Palestinců vězněných v Izraeli.

Při útoku Hamásu bylo zavražděno na 1200 lidí, Izrael pak v reakci na něj vtrhl do Pásma Gazy, kde žije asi 2,3 milionu Palestinců. Odveta si dosud podle úřadů ovládaných Hamásem vyžádala životy zhruba 15 tisíc lidí včetně několika tisíc dětí. Informace nelze ověřit.