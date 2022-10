K Ukrajině míří ruský ‚nukleární‘ vlak, píšou média. V pohybu je i ponorka s ‚drony apokalypsy‘

Vojenský vlak, který patří k silám zodpovědným za ruský jaderný arzenál, se pohybuje směrem k přední linii na Ukrajině. Proruský kanál Rybar na sociální síti telegram v neděli sdílel video, na kterém nákladní vlak přepravuje přes ruské území modernizované obrněné vojenské transportéry a další vojenské vybavení. Moskva podle amerického deníku New York Post také uvedla do pohybu největší ponorku na světě, která je schopna nést drony „apokalypsy“. Moskva 14:47 4. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít NATO varovalo své členské státy, že ruská jaderná ponorka Belgorod opustila základnu za polárním kruhem (ilustrační foto) | Zdroj: Wikimedia Commons

New York Post napsal, že tyto poslední manévry mohou signalizovat rostoucí zoufalou ochotu Vladimira Putina eskalovat válku poté, co ruské vojáky na bojišti stíhá série ponižujících porážek, včetně ztráty klíčového města v Doněcké oblasti a nedávných neúspěchů v Chersonské oblasti.

Proruský kanál Rybar na sociální síti Telegram v neděli sdílel video, na kterém nákladní vlak přepravuje přes ruské území modernizované obrněné vojenské transportéry a další vojenské vybavení. Informoval o tom the Daily Mail.

Obrněné transportéry údajně patří 12. hlavnímu ředitelství ruského ministerstva obrany, které je zodpovědné za spravování jaderného arzenálu Ruska.

Jaderný dron Poseidon

Mezitím NATO podle italských novin La Repubblica varovalo své členské státy, že ruská jaderná ponorka Belgorod opustila základnu za polárním kruhem.

S délkou přesahující 182 metrů je Belgorod největší ponorkou na světě. Je schopna nést „soudný den“ Poseidon – jaderné torpédové drony, které by podle Ruska mohly vyvolat 487 metrů vysoké jaderné tsunami. Takto vysoké vlny by zaplavily pobřežní města na stovky mil a učinily je neobyvatelnými na desítky let.

Belgorod patří k ruskému námořnictvu od července a je považována za „ztělesnění nového konceptu válčení“. Poseidon je známý jako „zbraň apokalypsy“.

„Toto jaderné ‚mega torpédo‘ je jedinečné ve světové historii,“ napsal americký ponorkový expert H.I. Sutton v březnu. „Poseidon je zcela nová kategorie zbraní. Přetvoří námořní plánování v Rusku i na Západě, což povede k novým požadavkům a novým protizbraním.“

Rozvědka NATO se údajně domnívá, že špičková ponorka, oficiálně známá jako K-329 Belgorod, zůstává v arktických vodách a může být na cestě do Karského moře u pobřeží ruského ostrova Novaja Zemlya, aby provedla sérii tajných testů.

Hans Christensen, ředitel projektu Nuclear Information Project při Federaci amerických vědců, poznamenal, že torpéda Poseidon jsou stále ve fázi vývoje a nebudou v provozu minimálně několik příštích let.

Bránit každý centimetr

Zveřejnění videa zobrazujícího jaderný konvoj a odhalení o pohybu ponorky Belgorod přichází poté, co Putin pronesl sérii skrytých hrozeb použitím jaderných zbraní ve válce, která se pro Moskvu vyvíjí stále hůře.

Poradce pro národní bezpečnost Spojených států Jake Sullivan a americký ministr zahraničí Antony Blinken reagovali na Putinovy ​​poznámky tím, že varovali Rusko před „katastrofickými“ důsledky, pokud by rozmístilo svůj jaderný arzenál.

V pátečním projevu na ceremonii k anexi čtyř regionů Ukrajiny Putin obvinil USA z vytvoření „precedentu“ pro použití jaderných zbraní, když během druhé světové války bombardovaly Japonsko.

Prezident Biden později Putina varoval a řekl, že USA a jejich spojenci v NATO jsou „plně připraveni bránit každý centimetr území NATO“.

V nedělním rozhovoru pro ABC bývalý ředitel CIA David Petraeus předpověděl, že pokud Putin nasadí jaderné zbraně, USA a další členové NATO zničí ruské síly a potopí černomořskou flotilu.