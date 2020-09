‚Jsem z toho znechucený.‘ Jaké výroky zazněly po osvobození Mariana Kočnera v kauze Kuciak?

Šok, smutek či znechucení. I taková přízviska provázela středeční vyhlášení dlouho očekávaného verdiktu v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Slovenský soud totiž došel k závěru, že podnikatel Marian Kočner, který si měl podle obžaloby vraždu objednat, a Alena Zsuzsová jsou nevinní. Server iROZHLAS.cz nabízí přehled stěžejních výroků soudkyně, rodičů zavražděných i prezidentky Zuzany Čaputové. výroky Pezinok 20:20 3. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud na Slovensku zprostil podnikatele Mariana Kočnera obžaloby z objednání předloňské vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martina Kušnírová. | Foto: Bundas Engler (AP) | Zdroj: ČTK

Ružena Sábová

předsedkyně soudního senátu

O vině podnikatele Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej, která měla podle obžaloby vraždu zprostředkovat, měl soudní senát podle Sábové důvodné a rozumné pochybnosti. „Soudu nebyl předložený jediný přímý důkaz, který by ho usvědčil,“ citovala z odůvodnění rozhodnutí.

Soud osvobodil Kočnera a Zsuzsovou. Pomocníka vraha novináře Kuciaka poslal na 25 let do vězení Číst článek

Obžaloba měla podle soudkyně jen nepřímě důkazy s důrazem na Kočnerův motiv – tím byla pomsta novináři. „Touto činností vstupoval do integrity mnohých osob,“ řekla ke Kuciakově novinářskému působení.

„Soud neměl pochybnost, že Kočner měl obavu z tak odborně zdatného a agilního novináře, zejména v době, kdy se rozhodl založit stranu Ciel,“ dodala.

Jozef Kuciak

otec novináře Jána Kuciaka

„Podle mě byly důkazy dostačující, aby mohli Kočnera odsoudit,“ řekl novinářům před soudní síní Kuciakův otec Jozef. „Jsem z toho znechucený. Budeme ale muset vydržet dál. Určitě půjde odvolání, neztrácíme naději,“ dodal. Během čtení rozsudku opustil se svou ženou soudní jednání, stejně tak ze sálu odešla matka Kuciakovy partnerky Martiny Kušnírové.

„Čekali jsme jiný rozsudek,“ řekl Kuciak starší. „V prvé řadě jsem zůstal paralyzovaný. Stále jsem v duchu věřil, že i poslední důkaz, který byl odeslaný prokurátorem, vezme v úvahu. A že minimálně se to vrátí nazpět k dokazování,“ popsal.

Zlatica Kušnírová

matka Martiny Kušnírové

„Do poslední chvíle jsem věřila ve spravedlnost,“ řekla po jednání pro Českou televizi matka Kuciakovy partnerky Martiny Kušnírové. „Teď se trochu zregenerujeme a podáme odvolání. Poté, co soudkyně řekla, že je osvobozuje, musela jsem odejít. Nevím, jak bych to zvládla poslouchat,“ doplnila.

„Je to zlé. Je vidět, že spravedlnost na Slovensku ještě nezačala úřadovat, že všude je někdo mocný, kdo tahá za nitky. Bohužel my nitky nemáme... Ani peníze, že bychom to mohli ovlivnit jako oni,“ uvedla. „Naše děti v hrobě a Kočner se směje,“ dodala. Motivem byly podle ní pro Kočnera peníze.

Peter Bárdy

šéfredaktor serveru Aktuality.sk, pro který Ján Kuciak pracoval

„Cítím se zklamaný, smutný a rozzlobený. I když důkazy byly nepřímé, tak zapadaly do mozaiky toho, co se 21. února 2018 stalo. Měly je usvědčit z vraždy mého kolegy a jeho partnerky,“ řekl pro Českou televizi. „Podle mě soud nerozhodl správně,“ doplnil Bárdy. Ze soudní síně odešel během čtení rozhodnutí.

Ján Hrubala

předseda specializovaného trestního soudu

„Lítost nad smrtí nám nedává právo se mstít. Soudci se mohou mýlit, jsem ale přesvědčený, že v tomto případě se snažili odvést svou nejlépe, jak uměli,“ prohlásil ve středu odpoledne na tiskové konferenci.

Zuzana Čaputová

slovenská prezidentka

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová na svém facebookovém účtu uvedla, že ji verdikt soudu šokoval a potřebuje porozumět jeho odůvodnění. „Respektuji ho, ale očekávám, že hledání spravedlnosti nekončí a bude pokračovat na Nejvyšším soudě,“ napsala. Čaputová také vyjádřila svou podporu rodičům zavražděných.

Igor Matovič

slovenský premiér

„Vypadá to, že se evidentní strůjci vraždy chtějí prozatím vysmeknout spravedlnosti z drápů… Věřme, že si spravedlnost na ně oba počká,“ uvedl na svém facebooku.

Monika Tódová

novinářka z Denníku N

„Vzhledem k získaným důkazům to rozhodnutí bylo velmi překvapivé. Nevzpomínám si na žádný jiný případ úkladné vraždy nebo objednávky úkladné vraždy, při kterém se prokuratuře podařilo obstarat takové množství důkazů přímých i nepřímých, které by ale vedly k osvobozujícímu rozsudku,“ popsala pro Českou televizi novinářka, která případ dlouhodobě sledovala.

Soudní proces Specializovaný trestní soud zprostil Mariana Kočnera obžaloby z objednání Kuciakovy vraždy. Soud osvobodil i Alenu Zsuzsovou, jež podle žalobce zločin zprostředkovala. Šéfka trestního senátu uvedla, že soudu nebyl předložený žádný přímý důkaz o Kočnerově vině.

Z trojice obžalovaných soud uznal vinným pouze obžalovaného vrahova pomocníka Tomáše Szabóa. Další dva z celkového počtu pěti původně obviněných v kauze, včetně Kuciakova vraha, již dříve přiznali vinu a byli souzeni samostatně.

Prokurátor oznámil odvolání vůči osvobozujícímu verdiktu, případem se tak bude zabývat slovenský nejvyšší soud.