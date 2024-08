Novinář z Rádia Svobodná Evropa: Výměna vězňů je šachová hra, ve které jsou pěšáci lidé

Americký novinář Evan Gerschkovich z deníku Wall Street Journal nebo rusko-americká novinářka z Rádia Svobodná Evropa (RFE) Alsu Kurmaševová, která před zadržením žila a pracovala v Praze. Největší výměna vězňů od studené války se týká 26 lidí ze sedmi zemí, na jedné straně z Ruska, na druhé z USA, Polska nebo Německa. „V novinářských kruzích už se dávno povídalo, že se něco chystá,“ říká pro Radiožurnál Jaroslav Šimov z ruské redakce RFE. Rozhovor Praha/Moskva/Washington 20:44 1. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alsu Kurmaševovou nedávno v ruské Kazani odsoudili na šest a půl roku za údajné šíření lží o ruské armádě | Zdroj: Profimedia

Jak jste přijali v redakci zprávu, že se na svobodu dostala i vaše kolegyně Alsu Kurmaševová, kterou nedávno v ruské Kazani odsoudili na šest a půl roku za údajné šíření lží o ruské armádě?

Samozřejmě jsme to přijali s obrovským nadšením a velkou úlevou, protože Alsu byla ve vězení od června loňského roku a byla to neuvěřitelně těžká situace pro její rodinu i nás jako kolegy. Jsme hrozně rádi.

Čekal jste po tom nedávném rychlém a tajném odsouzením Alsu Kurmaševové a amerického novináře Evana Gershkoviche, který dostal 16 let za špionáž, že se jejich výměna chystá?

Upřímně řečeno jsem osobně předpokládal, že se něco může stát. Nezakládalo se to na nějakých tajných informacích, ale na samotné logice toho, co se odehrálo, že ta soudní rozhodnutí šla takhle rychle po sobě.



V novinářských kruzích už se dávno povídalo, že se přeci jen něco chystá mezi Ruskem a západními zeměmi, především Spojenými státy. Ano, naděje tam byla, ale nezakládala se na přesnějších informacích.

Mezi propuštěnými jsou kromě amerického vojáka Paula Whelana i ruští opozičníci Vladimir Kara-Murza, Ilja Jašin nebo ochránce lidských práv ze sdružení Memorial Oleg Orlov. Můžete připomenout, jak velké tresty v Rusku dostali?

Tresty to byly opravdu vysoké. Pokud se nemýlím, v případě Ilji Jašina to bylo 18 let, Vladimir Kara-Murza dostal 25 let. Tomu se říkalo „jako za Stalina“, protože od Stalinovy doby takové termíny, lidově řečeno za politiku, prostě v Rusku neexistovaly. Jednalo se o lidi odsouzené ke vskutku dlouhým letům ve vězení.

Je jasné, za koho Spojené státy své občany a ruské disidenty vyměnili? Zaznělo třeba jméno Vadim Krasikov, což má být vysoký důstojník FSB, který si v Německu odpykával doživotí za vraždu čečenského disidenta.

Přesně tak, Krasikov je nejznámější jméno z těch osmi, kteří putují do Ruska. Podle všeho je to důstojník ruských tajných služeb, který byl v Německu odsouzen za vraždu někdejšího čečenského povstalce, jednoho z vůdců čečenských povstalců.



Ale jsou tam i jiní lidé odsouzení v různých zemích, nejedná se jen o Německo a Spojené státy, ale třeba i o Slovinsko. Jsou odsouzeni kvůli špionáži ve prospěch Ruska nebo jiným zločinům. Evidentně ruská strana považovala za přijatelné, že se zrovna tito lidé vrátí v rámci této výměny do Ruska.

Není paradox, že je taková výměna vězňů možná, když jsou vzájemné vztahy Ruska a Západu extrémně napjaté?

Když přihlédneme k dějinám takových výměn, tak se odehrávaly v různých obdobích z hlediska vzájemných vztahů. Dělo se to třeba na takzvaném Mostu špionů mezi západním a východním Berlínem. V 60. letech, v 70. letech se vyměňovali sovětští špioni za sovětské disidenty.



Bylo to výsledkem politických domluv a tajných jednání, nemuselo to být příznakem zlepšení vzájemných vztahů. Je to spíš šachová, politická hra. Bohužel to je hra, ve které jsou pěšáci živí lidé. Taková je politika. Na vaši otázku odpovím, že nevidím přímou souvislost mezi úrovní vztahů a takovýmito výměnami.

Podle Washingtonu bylo při dnešní (čtvrteční) výměně z Ruska propuštěno celkem 16 lidí. Pokud jich bylo 26, jak tvrdí Turecko, tak by to bylo 10 lidí do Ruska. Jak si vysvětlit ten nepoměr 16:10?

Co se týče těch deseti, to bych upřesnil. Pokud se nemýlím, tak jsou do těch deseti započítány dvě děti manželského páru, který byl odsouzen pro špionáž ve Slovinsku, ty děti samozřejmě do vězení neputovaly. Takže pokud bereme dospělé, je jich osm.



V těchto výměnách to nemusí vždy výt 1:1. Třeba Vladimir Putin trval, mnohokrát o tom mluvil, na návratu Krasikova, že pro něj měl větší cenu, než skupina ruských disidentů.



Ve výměnách mezi Izraelem a Palestinci je také skoro vždy nepoměr. Nějaká skupinka Izraelců se vyměňovala za mnohem větší skupinu Palestinců. Je to věc politické domluvy. Tam pravidlo 1:1 prostě neplatí.

Je v tuto chvíli jasné, kolik nespravedlivě vězněných novinářů může ještě v Rusku, na okupovaných územích nebo v Bělorusku být?

Těžko říct přesně o novinářích, ale z politických důvodů jsou v Rusku vězněny tisíce lidí, v Bělorusku rovněž. Neodděloval bych novináře od politických aktivistů nebo jiných lidí, kteří jsou pronásledováni kvůli svým názorům, postojům vůči válce na Ukrajině nebo politice autoritářských režimů. Jedná se opravdu o tisíce lidí.