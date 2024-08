Koupit si jídlo, nebo se starat o své zdraví? Harrisová chce vyřešit vysoké ceny léků, které trápí Američany

Snížíme ceny léků na předpis. To je jedno z hesel předvolební kampaně demokratické kandidátky na post amerického prezidenta Kamaly Harrisové. Je to součást jejího ekonomického balíčku, jehož detaily má oznámit v pátek na mítinku v metropoli Severní Karolíny Raleigh. Ceny léků a zdravotní péče bylo hlavní téma setkání s občany státu Maryland, na kterém se ocitla na podiu i s prezidentem Joem Bidenem, který jí kandidaturu do Bílého domu přenechal. Od stálého zpravodaje Maryland 7:57 16. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Joe Biden vstupuje na pódium s viceprezidentkou a demokratickou kandidátkou na prezidentku Kamalou Harrisovou | Foto: Ken Cedeno | Zdroj: Reuters

„Platíme za léky na předpis vůbec nejvíc, než kdekoli jinde ve světě,“ prohlásil na mítinku ve sportovní hale střední školy v okresním městě Upper Marlboro prezident Joe Biden. Řekl, že kdyby nasedl do letadla Air Force One a přiletěl kamkoli, měli by tam ten samý lék, který by dostal na předpis doma, levnější, než v Americe. Podle zjištění think tanku Rand Corporation, platí Američané za životně důležité léky dvojnásobek ceny, co jinde.

Podle pana Davida, spolumajitele stavební firmy, to je způsobené vysokou mírou inflace, která se stále pohybuje kolem tří procent. To způsobilo nárůst cen lékařského ošetření a také léků. Dochází tak k situacím, kdy lidé řeší dilema, jestli si nakoupí jídlo, které také podražilo, nebo se budou starat o své zdraví.

Paní Cindy, která se přijela na mítink Harrisové a Bidena podívat až z Alabamy, říká, že jde o to, jakou má člověk uzavřenou zdravotní pojistku. Ona jako bývalá pilotka armádního vrtulníku má pojistku dobrou. Někteří lidé ale mají pojištěné jen ošetření lékařem a například laboratorní odběry nebo právě léky si musí plně hradit. I ona ale doplácí na léky kolem šesti dolarů, tedy přibližně 140 korun. Ti s horší pojistkou ale mohou platit za léky i stovky dolarů.

Podle demokratické kandidátky na prezidenta Spojených států Kamaly Harrisové jsou vysoké ceny léků na předpis způsobené tím, že americké farmaceutické firmy uměle nafukují ceny, které značně převyšují výrobní náklady. Tomu chce ale Harrisová učinit přítrž a přimět lékové giganty zlevňovat.

Ceny by normálně měla dolů tlačit konkurence. S heslem, které razí jak demokraté, tak republikáni, tedy „Buy American“ („Kupujte americké výrobky“), ale federální agentura pro kontrolu potravin a léčiv takovou konkurenci indických, tureckých nebo evropských farmaceutických firem nepřipouští.

A tak, i když je třeba v Evropě mnoho předpisových léků levnějších, než jsou ty od amerických firem, na trhu jsou k dostání většinou jen léky z USA a předražené, což je právě jeden z nešvarů, které chce kandidátka na prezidentka Kamala Harrisová odstranit.

