Kromě Maďarska se k podpoře Ukrajiny zavázaly všechny státy NATO, řekl Pavel na konci summitu

Až na jednu výjimku se všechny státy na summitu Severoatlantické aliance (NATO) jednoznačně postavily za to, že Ukrajině je třeba dát to, co potřebuje k obraně. Na závěrečné tiskové konferenci po jednání lídru členských států aliance to řekl český prezident Petr Pavel. Na síti X poté konkretizoval, že k další podpoře napadené země se zavázaly všechny státy s výjimkou Maďarska. Washington 7:09 12. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Politici se podle hlavy státu bavili o tom, jak lze konkrétně Ukrajině pomoci čelit ruské agresi | Foto: Elizabeth Frantz | Zdroj: Reuters

Politici se podle hlavy státu bavili o tom, jak lze konkrétně Ukrajině pomoci čelit ruské agresi. „Myslím, že přes původní rozpaky, jestli bude znění dokumentu, ale i jednotlivých vystoupení, dostatečně silné pro Ukrajinu, se ukázalo, že pomoc Ukrajině byla opravdu velice silná,“ poznamenal prezident. Úspěch Kyjeva je podle něj v životním zájmu Západu.

Tragický útok na dětskou nemocnici v Kyjevě. ‚Ruský zločin je dobře zmapován,‘ popisuje kriminolog Číst článek

Ruský plán na vraždu šéfa německé zbrojovky Rheinmetall, který odhalily Spojené státy a Německo, je podle Pavla dalším důkazem, že Rusko se rozhodlo vést proti Západu nejen informační válku, ale i hybridní.

„Pokud někdo pochyboval o tom, že jsou to akce, které jsou koordinované, dobře připravené, ale také řízené z nejvyšších míst Ruské federace, tak tyto akce jasně potvrzují, že tomu tak je,“ řekl prezident.

Je podle něj potřeba být opatrní a více dávat důraz na zpravodajskou výměnu informací a na spolupráci s partnery.

„Rozhodně by nás to nemělo nijak paralyzovat nebo demobilizovat, protože pokud bychom to udělali, necháme Rusko dosáhnout toho, co chtělo. Naopak je potřeba dát Rusku najevo, že ani hybridní útoky, ani informační válka, ani kybernetické útoky nás neodradí od toho, abychom dělali to, co považujeme za správné,“ dodal Pavel.

Druhý den summitu @NATO přinesl jasnou odpověď na ruskou agresi na Ukrajině. Ukrajina může zvítězit pouze s naší pomocí a proto se dnes všechny státy s výjimkou Maďarska zavázaly k další podpoře napadené země. Zároveň prohlubujeme spolupráci s indopacifickými partnery, tedy… pic.twitter.com/BLkeePgxEG — Petr Pavel (@prezidentpavel) July 11, 2024