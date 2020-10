Koronavirus i převrat. Evropská mise v Mali se pod českým velením vrací k výcviku

Vojenská mise Evropské unie v Mali (EUTM) se vrací k výcviku malijských vojáků. Přerušila ho epidemie nového koronaviru i srpnový státní převrat. Jeho obnovení povolilo velitelství v Bruselu. Od počátku listopadu tak účastnické země začnou do mise vracet své vojáky. Ve čtvrtek to sdělil Jakub Šimíček, tiskový mluvčí výcvikové mise EUTM. Misi od poloviny června velí čeští vojáci v čele s generálem Františkem Ridzákem. Praha 10:23 22. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do velení mise se zapojily čtyři desítky českých vojáků. V zemi zároveň působí české úkolové uskupení více než 70 vojáků, kteří mají na starosti ochranu velitelství a výcvikové základny (ilustrační foto) | Zdroj: Armáda ČR

Pandemie koronaviru podle Šimíčka významně zasáhla do činnosti mise již na jaře. V dubnu musela polovina jejího personálu odcestovat domů a aktivity se výrazně utlumily. „Omezily se pouze na poskytování poradenství malijským ozbrojeným silám na strategické úrovni, na zabezpečení logistické podpory a ochranu velitelství a výcvikového kempu,“ poznamenal mluvčí.

Výcvik malijských vojáků se proto zredukoval na nezbytné minimum. Pokračoval jen výcvik instruktorů malijské armády.

Onemocnění na jaře zasáhlo i některé evropské vojáky. „Velitelství mise se na velmi krátký čas doslova uzamklo,“ poznamenal Šimíček. Nemocní byli evakuováni do domovských zemí a epidemii se podařilo dostat pod kontrolu.

V polovině června velení mise převzal Ridzák. Podle Šimíčka byl jedním z hlavních úkolů českého velení návrat výcvikových aktivit do původního stavu a vytvoření podmínek pro zahájení nového mandátu.

Rada Evropské unie letos rozšířila mandát mise a navýšila počty personálu i rozpočet. Mise tak bude moci prostřednictvím vojenského poradenství či výcviku poskytnout vojenskou pomoc i dalším zemím, především Nigeru a Burkině Faso.

Obnovení v polovině listopadu

Podle Šimíčka dostalo české velení mise v létě z Bruselu povolení výcvik obnovit, v několika vlnách se také do Mali měli vrátit spojenečtí vojáci. „Nicméně v srpnu přišel státní převrat a návrat vojáků do mise i veškerý výcvik Malijců se musel opět zastavit,“ poznamenal.

Nové povolení navrátit misi do normálu obdrželo velení mise nyní. „Dostali jsme pokyn od ředitele vojenských misí EU, admirála Hervé Bléjeana, abychom se navrátili k původním schopnostem před začátkem pandemie a obnovili výcvik,“ uvedl Ridzák.

Země Evropské unie, které mají v misi své vojáky, obdržely výzvu, aby opět do Mali vrátily svůj personál. Vojáci se do mise podle Šimíčka začnou vracet začátkem listopadu ve dvou vlnách. Plného „předpandemického“ stavu mise dosáhne v polovině listopadu. V rámci nového mandátu se personál v příštím roce postupně navýší z původních 700 vojáků na více než 1000.

Do velení mise se zapojily čtyři desítky českých vojáků. V zemi zároveň působí české úkolové uskupení více než 70 vojáků, kteří mají na starosti ochranu velitelství a výcvikové základny. Součástí týmu jsou i instruktoři, kteří se podílí na výcviku malijských vojáků. Česká republika chce také do Mali vyslat své speciální síly, které by se pod francouzským velením zapojily do boje proti islámským radikálům.