Laos věnoval 30 legendárních tanků T-34 Moskvě. Budou sloužit k natáčení filmů i pro historické přehlídky

Laos bezplatně daroval Rusku 30 kusů legendárních tanků T-34, a to plně funkčních, jak ve středu ujistilo ruské ministerstvo obrany. To dar pomýšlí využívat na slavnostních přehlídkách, připomínajících, že právě tento typ tanků za druhé světové války pomohl Moskvě porazit nacistické Německo. Na internetu se mezitím objevily i informace, že darované tanky byly prý původně vyrobeny v Československu v polovině 50. let minulého století.

Moskva 15:10 9. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít