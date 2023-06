Na Ukrajinu se má vrátit kolekce zlatých předmětů z krymských muzeí, potvrdil to nizozemský soud

,Nelhal jsem.‘ Britský expremiér Johnson se kvůli koronavirové ,Partygate‘ vzdal mandátu poslance

„Nelhal jsem a věřím, že i (členové) výboru to v srdci vědí... Vědí velmi dobře, že když jsem mluvil ve sněmovně, říkal jsem to, co jsem tehdy považoval za pravdivé,“ uvedl v pátek Johnson.