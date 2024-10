‚Na vaší cestě žádné překážky klást nebudeme‘. Fico vyjádřil podporu členství Ukrajiny v EU

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal v pondělí se slovenským protějškem Robertem Ficem mezi čtyřma očima jednal jednal o schůzce jednal o rozvoji spolupráce mezi oběma zeměmi, slovenské podpoře pro ukrajinský mírový plán a o cestě země, která se už třetím rokem brání ruské agresi, do Evropské unie. Šmyhal o schůzce informoval na svém telegramovém profilu. Fico podle ukrajinských i slovenských médií vyjádřil stoprocentní podporu členství Ukrajiny v EU. Užhorod 22:13 7. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fico a Šmyhal při společném zasedání ukrajinské a slovenské vlády (archivní foto) | Zdroj: TASR / Profimedia

Politici spolu jednali na západě Ukrajiny, kde se sešli na druhé ukrajinsko-slovenské mezivládní konzultace.

„Otevřeně říkám, že chladně přistupujeme k otázce členství Ukrajiny v NATO, ale ohledně (vstupu do) EU vás podporujeme na 100 procent. Vaše členství bude pro nás důležité a cenné,“ řekl Fico ukrajinskému premiérovi.

„Budou země v EU, které si budou přát, aby tento proces (vstupu Ukrajiny do EU) nebyl tak rychlý. My takoví nebudeme,“ dodal slovenský premiér a zdůraznil, že mnohé záleží na samých Ukrajincích a na potřebných reformách.

„Ale na vaší cestě my žádné překážky klást nebudeme,“ ujistil Fico podle listu Ukrajinska pravda. Deník připomněl předchozí Ficovo vyjádření, že jako šéf slovenské vlády nebude nikdy podporovat vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance.

Podle listu Sme Fico uvedl, že se Šmyhalem jednali mezi čtyřma očima téměř dvě hodiny. „Ne ve všem se shodujeme, ale naštěstí jsme povahy, které si mohou o všem povídat v přátelském a konstruktivním duchu,“ sdělil slovenský premiér. Také podle tohoto serveru podpořil členství Ukrajiny v EU „bez jakýchkoliv podmínek“. Ukrajinu si podle svých slov umí představit jako součást regionálního bloku na způsob Visegrádské skupiny, kterou tvoří Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko.

Fico dále Šmyhalovi řekl, že Ukrajině přeje mír. „Spravedlivý, který bude respektovat vaši integritu, který bude respektovat vaši suverenitu,“ uvedl šéf slovenské vlády s tím, že Slovensko chce být nápomocné při mírových iniciativách, a k případným jednáním, byť třeba dílčím nebo na nižší úrovni, nabídl slovenské území.

Pondělní setkání označil jako vysoce kvalitní a avizoval další na začátku příštího roku, které by se mělo odehrát na Slovensku. „Odjíždím na Slovensko s těmi nejlepšími pocity,“ řekl. Server aktuality.sk upozornil, že se Fico se Šmyhalem po společném prohlášení objali.

List Ukrajinska pravda upozornil, že v předvečer mezivládních konzultací slovenský premiér v televizním rozhovoru prohlásil, že není proti členství Ukrajiny v EU, které ale není záležitostí několika let. Řekl také, že dokud bude předsedou vlády, bude sledovat, aby poslanci, nad kterými má politickou kontrolu jako šéf strany, nikdy nesouhlasili se vstupem Ukrajiny do NATO.

Tento vstup totiž bude vyžadovat ratifikaci v parlamentech členských států aliance. Fico je přesvědčen, že vstup Ukrajiny do NATO by rozpoutal třetí světovou válku, napsal deník, který připomněl, že Fico nedávno hovořil o tom, že po válce by si přál obnovit normální vztahy s Ruskem, a také tvrdil, že na Ukrajině bojují „nacistické jednotky“.

Ficova nynější vláda po nástupu do úřadu loni na podzim zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob. Nezrušila ale komerční dodávky zbraní, humanitární pomoc či vývoz elektřiny na Ukrajinu.

Pondělní konzultace se podle Šmyhala soustředily na posouzení plánu vzájemné spolupráce z předchozí schůzky, která se uskutečnila v dubnu v Michalovcích na východě Slovenska. Nynější jednání členů vlád obou zemí se podle serveru Aktuality.sk konalo v hotelovém a lázeňském resortu Verchovyna, ležícím asi 20 kilometrů od Užhorodu.

Premiéři a ministři vnitra, školství a zemědělství obou zemí v pondělí podepsali různá memoranda, píše Sme.

Šmyhal ocenil, že obě země v plnění plánu spolupráce pokročily, některé kroky už jsou dokončeny, jiné jsou v závěrečné fázi, a také dosáhly značného pokroku v realizaci projektů v energetice a infrastruktuře. Slovenská vláda nedávno schválila rámcový program pro účast na obnově Ukrajiny. Ukrajinský premiér zdůraznil, že k realizaci všech projektů je nutné zajistit Ukrajině vítězství ve válce s Ruskem a spravedlivý mír.