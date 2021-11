Je to životaschopný kompromis. Německé SPD, Zelení a FDP se shodli na programu, shrnuje expertka

Do Vánoc by Německo mohlo mít novou vládu. Sociální demokraté (SPD), Zelení a liberálové (FDP) oznámili, že se dohodli na společném programu. „Je to životaschopný kompromis,“ uvedla pro Český rozhlas Plus Zuzana Lizcová z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Upozorňuje ale, že nejprve ho budou muset schválit jednotlivé strany na svých sjezdech, přičemž Zelení nechají hlasovat celou členskou základnu.

Berlín 14:04 25. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít