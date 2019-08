Německý poslanec za Zelené navrhl vyšší daň z masa. Mohlo by to zlepšit život zvířat i snížit spotřebu

Ještě předtím, než ve čtvrtek OSN vyzvala v rámci boji proti globálnímu oteplování i ke snížení spotřeby masa, rozhořela se ve středu v německém tisku diskuse o zdražení masa v této sousední zemi. Navrhl ji poslanec za Zelené Friedrich Ostendorff s tím, že ušetřené peníze by šly na zlepšení podmínek chovu zvířat. Podle agentury DPA ale takový návrh nemá šanci uspět, proti jsou špičky koaličních stran i ochránci práv spotřebitelů a zemědělců. Berlín 16:57 8. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezivládní panel pro změny klimatu ve čtvrtek zveřejnil zprávu, v níž experti analyzovali, jak člověk využíváním půdy ovlivňuje změny klimatu. Lidé by neměli plýtvat potraviny a měli by snížit spotřebu masa (ilustrační snímek) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Diskusi rozpoutal ve středu poslanec Friedrich Ostendorff, když deníku Die Welt řekl: „Jsem pro zrušení snížené sazby DPH na maso a věnování ušetřených peněz na zlepšení životních podmínek chovných zvířat.“

V Německu nyní pro maso platí, stejně jako pro většinu potravin, snížená sazba DPH sedm procent místo 19 procent.

Využívání půdy a stravovací návyky se musí změnit, vyzvali experti OSN na změnu klimatu Číst článek

Také zemědělský expert CDU Albert Stegemann řekl deníku Die Welt, že by to mohl být „konstruktivní návrh“ k diskusi. Ani poslanec SPD Rainer Spiering tuto možnost neodmítl, podle něj by ale na zlepšení podmínek zvířat měl přispět i masný průmysl a obchodníci, nejen spotřebitelé.

Pnutí mezi Zelenými

Ve vládní koalici i mezi Zelenými ale tyto výroky vyvolaly odmítavé reakce. „Zvýšení daně na maso nepomůže zlepšení podmínek v chovu zvířat, jen zdraží maso,“ uvedl k tomu ve čtvrtek generální tajemník CSU Markus Blume. Také šéf frakce SPD Carsten Schneider ve čtvrtek místním médiím řekl, že jeho strana nechce „žádné zvyšování DPH, natož v případě potravin“.

Ministerstvo životního prostředí k této diskusi podle DPA uvedlo, že jsou účinnější způsoby, jak zlepšit podmínky chovu hospodářských zvířat. Ministryně zemědělství Julia Klöcknerová (CDU) k tomu řekla, že vítá diskusi o zlepšení podmínek zvířat a že je jasné, že to bude stát peníze. Ty ale podle ní nemají jít „automaticky ze zvyšování daní“.

Mezivládní panel pro změny klimatu ve čtvrtek zveřejnil zprávu, v níž experti analyzovali, jak člověk využíváním půdy ovlivňuje změny klimatu. Vyzvali v ní ke změně způsobu hospodaření s půdou, ale i ke změně chování spotřebitelů. Lidé by neměli plýtvat potraviny a měli by snížit spotřebu masa. Hospodářská zvířata totiž při trávení produkují metan, který se rovněž podílí na skleníkovém efektu, a přispívá tak ke změně klimatu.