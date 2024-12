Nikdo neví, kam zmizeli tajní policisté. Křesťané říkají, že mají sbaleno, popisuje ze Sýrie novinář

Déle než týden je Sýrie osvobozena od režimu Bašára Asada. Oslavy v Damašku pokračují, hodně lidí ale neví, co čekat od těch, kteří přišli ze severu z Idlibu a dřív byli spojováni s teroristickou Frontou an-Nusrá nebo s Islámským státem. „Doufají, že Sýrie bude svobodná a dobře spravovaná, ale pořádně neví, co je nová vláda zač,“ popisuje pro Český rozhlas Plus šéfredaktor serveru Voxpot Vojtěch Boháč z Damašku. Interview Plus Damašek 16:30 19. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Povstalec skupiny Haját Tahrír aš-Šám | Foto: Karam al-Masri | Zdroj: Reuters

Vládu nad Sýrií převzala islamistická skupina Haját Tahrír al-Šám (HTS) a její vůdce Ahmad Šara, který byl dosud známý pod vojenskou přezdívkou Abú Muhammad Džulání. Nyní bude záležet na tom, zda bude nástupnická organizace Fronty an-Nusrá po vypršení tříměsíčního přechodného období ochotná dělit se o moc.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vojtěch Boháč, reportér a šéfredaktor serveru Voxpot

„V úterý jsme byli na úplném jihu země, kde dominuje zase jiná frakce. Bavili jsme se s jejím vojenským velitelem, jak probíhají jednání. Říkal, že vše je na začátku a je třeba ty tři měsíce počkat. Pokud by se jim nepodařilo do vlády dostat svoje lidi, byla by to prý velmi špatná zpráva o budoucnosti Sýrie, nevěří ale, že by znovu vypukly boje,“ přibližuje Boháč.

V současnosti není jasné, kam se poděli příslušníci režimních tajných služeb, stejně jako armády a policie, jejichž roli nyní převzali ozbrojenci z Idlibu.

„V ulicích vidíme hlavně muže s dlouhým plnovousem, kteří hlídkují s kalašnikovy a dohlíží na pořádek. Nikdo neví, kam všichni zmizeli, ale šéf povstalců na jihu tvrdil, že kromě lidí, kterým se prokáže podíl na zvěrstvech minulého režimu, bude třeba, aby vojáci i policisté zůstali v práci,“ dodává.

23:42 Nová vláda Sýrie nebude horší než padlý režim, věří Syřanka. ‚V pozadí je Turecko a Izrael,‘ říká expolitik Číst článek

Jinak prý ale v zemi s výjimkou směnáren fungují školy, restaurace a pro člověka odjinud je těžké poznat, že jen před pár dny došlo k pádu režimu, který fungoval přes půl století.

Horší už to nebude?

Jedním z klíčových aspektů minulého režimu byla jeho zkorumpovanost. Podle zvěstí, které se šíří z Idlibu, na tom organizace HTS byla v tomto ohledu lépe.

„Většina lidí vám řekne, že se třeba trochu bojí, co bude dál, ale zároveň mají velkou naději, že už to nebude zdaleka tak špatné jako dřív. I když nová vláda nebude plnit očekávání na sto procent, pořád má velký prostor pro to, aby nebyla tak špatná jako ta Asadova,“ srovnává.

Mnozí ovšem s obavami sledují různé náznaky, jako je například žádost vlády směrem ke křesťanům, aby neprodávali alkohol.

Syrští Kurdové se obávají turecké invaze. ‚Věříme, že máte moc, abyste zabránil katastrofě,‘ píšou Trumpovi Číst článek

„Znamená to, že nechtějí mít opilce v ulicích během týdne revolučních změn? Anebo je to náznak toho, kam ta země půjde do budoucna?“ naznačuje Boháč s tím, že v příštích dnech se chce vypravit do regionů, kde žijí menšiny.

„Křesťané nám říkají, že už víceméně mají sbaleno na cestu, pokud by se zvrátila k negativnímu vývoji, a do budoucnosti se dívají se směsí strachu a naděje. Šíité, hlavně alavité, což byl i Bašár Asad, mají obavy největší. V oblastech okolo Latákie se odehrály i první střety, když HTS získala moc,“ popisuje.

Vedení HTS tvrdí, že chce Sýrii znovu sjednotit, ale v oblastech, kde je dominantní nějaké etnikum či náboženství, by si lidé měli na místní úrovni vládnout sami. „To je snadné říci, ale dost těžké to naplnit v zemi, která po dekády neměla zkušenost s demokracií a dělbou moci,“ uzavírá novinář.

Jak Syřané vnímají probíhající izraelské útoky na armádní zařízení a průnik do demilitarizovaného pásma? Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.