Bez věřících voličů nevyhrajete volby, říká bývalý stratég Obamy. Trumpovi se povedlo oslovit katolíky

Novým prezidentem Spojených států se stal Donald Trump. Co přispělo k porážce Kamaly Harrisové? Jaký elektorát se jí nepodařilo oslovit? Co by měla Demokratická strana v budoucnosti udělat lépe? Reportérka Českého rozhlasu Jana Karasová hovořila s Christopherem Halem, který spolupracoval na kampani Baracka Obamy a zaměřuje se na oslovování věřících voličů. Washington D.C. 20:00 7. listopadu 2024

Říkáte, že se specializujete na věřící voliče. Vidíte něco významného, co nakonec ovlivnilo výsledky voleb?

Když mluvíme o hispánských voličích ve Spojených státech, mluvíme převážně o katolických voličích. Myslím, že tu byly názory, že během posledních pěti let se Demokratická strana přesunula k protináboženské levici. Kamala Harrisová dostala zabrat za své otázky na soudce, které naznačovaly, že pokud jsou věrní určitým aspektům své katolické víry, nemohou být úplně nestranní. Nesouhlasím s obsahem té kritiky, ale ten náznak tam bezpochyby byl.

Trump konzistentně tweetoval velmi specificky katolické věci způsobem, který rezonoval s Hispánci víc než komentáře komika Tonyho Hinchcliffa (v rámci vystoupení na podporu Donalda Trumpa prohlásil, že Portoriko je „ostrov odpadků“, pozn. red.). Myslím, že ty věci rezonovaly dál a dál. Myslím, že v mé straně je povýšenost vůči věřícím, která bohužel stoupá. Podívejte, můžete si o náboženství myslet, co chcete, ale potřebujete věřící voliče k tomu, abyste vyhráli volby.

Trumpův klíč k triumfu: Hispánci, venkov a prázdné kapsy stydlivých voličů

Vidíte nějaký způsob, jak s tímhle pracovat v budoucnosti? Jakým způsobem mohou Demokraté získat tento elektorát?

Jděte na galavečeři Al Smith Dinner (každoroční charitativní večeře pořádaná organizací Al Smith Memorial Foundation, jejímž cílem je vybrat peníze na katolické charity, pozn. red.). Myslím, že rozhodnutí nejít tam spustilo týden špatných novinových titulků napravo nalevo. Nebyl žádný důvod ji vynechat. Musíme se účastnit kulturních zvláštností, na kterých určitým částem této země záleží.

Kdybyste měl říct, která voličská skupina prohrála Harrisové volby, jaká to byla?

Řekl bych, že voliči pracující třídy všech ras. Myslím si, že co je velmi děsivé pro mě jakožto demokrata a co by mělo být děsivé pro moji stranu, je to, že Trump má rasově nejrozmanitější koalici pracujících ze všech republikánů za posledních sedmdesát let. Je pro mě znepokojivé, že pokud jste pracující v této zemi, tak většina z vás se nespřátelí s Demokratickou stranou.

Mohl byste srovnat kampaně Obamy a Harrisové? Co se vydařilo v kampani Obamy a co se nepovedlo Harrisové?

Obama dělal kampaň dva roky, Harrisová sto dní. Myslím, že tenhle rozdíl nelze přehlédnout. Také si myslím, že Harrisová během své dlouhé kariéry nikdy nekandidovala proti republikánovi. Myslím, že na tom záleží. Když McCaskill po volbách roce 2018 kritizovala Alexandrii Ocasio-Cortezovou, prohlásila: „Mám ráda demokraty, kteří mohou porazit republikány.“ V Bidenovi jsme měli demokrata, který mohl porazit republikány. Není chyba Kamaly Harrisové, že neměla tuhle zkušenost.

Řekl bych, že potřebujeme infiltrovat pravicová média. Musíme hrát s Fox News. Musíme hrát s podcastem Joea Rogana. Použiju náboženskou analogii. Jsem ze sekulární strany, ale nejvíc času strávíme trestáním heretiků. Máme tuhle zvláštní formu puritánství, že když s námi nesouhlasíš úplně na všem, tak jsi ze strany vyloučený. Vím tohle – organizace, která tráví víc času trestáním heretiků než oslovováním konvertitů, je organizace, která je na podpůrných přístrojích.

OBRAZEM: Slavící Trump a Harrisová, která nepřišla. Podívejte se, jak Amerika volila prezidenta

Jak se cítíte ohledně těch výsledků? Jaké byly vaše pocity během dnešní noci? Mění se to?

Co jsme viděli ve volbách, jsem pociťoval v terénu. Myslím, že bylo očividné, že když Harrisová oznámila kandidaturu, přišel příliv energie, ale to bylo jednoduše proto, že byla nový kandidát. Nebylo tu nic jiného. Realita je, že Američané volili vládu posledních čtyř let a řekli ne. Myslím si, že to nebylo sto dní Harrisové kampaně. Byla to inflace v roce 2021, byly to levicové pozice, které jsme adoptovali v roce 2019. Byla tu špatná odpověď Demokratické strany na Donalda Trumpa. Ta odpověď byla, že tohle je možnost to rozjet, být nový FDR, mít tu nejprogresivnější politiku, jakou můžeme mít, ale přehlédli u toho elektorát, nebo spíš jeho nedostatek.

Teď působíte velmi kriticky. Co by si Demokratická strana měla z této zkušenosti podle vás vzít?

Demokratický národní výbor by se měl přesunout z Washingtonu D.C. do Wichity v Kansasu. Většina médií, politických stratégů, peněz je v tomhle koridoru. Víte co? My máme problémy i s tímhle koridorem. Myslím si, že skutečnost je, že naši lidé musí žít s lidmi, které se snažíme získat.

Zmínil jste voliče z pracující třídy. Získali jste podporu od většiny odborů. Ale pak to působilo, že vedení odborů a členové spolu nesouhlasí. Proč?

Myslím, že tohle je důležité. AFL-CIO (Americká federace práce-Kongres průmyslových organizací) a AFT (Americká federace učitelů), což jsou jedny z největších odborářských organizací v zemi, mají centrály jeden blok od Bílého domu. To není místo, kde žijí běžní odboráři. Vždycky tu budou rozdíly mezi lídry a řadovými členy a nikdy ten rozdíl nebyl větší.

Viníte Harrisovou z prohry?

Ne. Harrisová měla mimořádnou kampaň. Je obětí strany, která se dostala příliš nalevo.