Od Trumpa očekávají Ukrajinci zlom. Ale neshodují se, zda bude k lepšímu, popisuje zpravodaj Dorazín

Ukrajina využila svolení Spojených států a dalších západních spojenců a začala používat rakety i pro údery na ruském území. Naopak Rusko zahlcuje ukrajinskou protivzdušnou obranu mnohačetnými nálety. „Ráno byl velký útok na centrum Oděsy. Žádné vojenské objekty široko daleko nebyly. 25 budov bylo poškozeno, jedenáct lidí zraněno, poškozené byly obchody, kiosky," popisuje zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín, který přijel v pondělí z Kyjeva. Praha 22:39 26. listopadu 2024

„V Oděse nikdo neví, co bude zítra, co bude za hodinu, protože ruské rakety jako Iskander letí velmi rychle. Systém výstrahy funguje, ale máte desítky vteřin se někam schovat. Když letí roje dronů Šáhid, tak na to už skoro nikdo nereaguje, protože to jsou ve srovnání s raketami mouchy,“ dodává s tím, že drony mají zejména psychologický efekt.

Sankce sice dopadají na ruskou ekonomiku, což ukazuje oslabování rublu a růst úrokových sazeb centrální banky, ale vojenskou výrobu to výrazněji neomezuje.

„Je ve válečných kolejích. Třicet čtyřicet procent rozpočtu půjde příští rok na zbrojení. Rusko v žádném případě není se zbraněmi v koncích,“ upozorňuje Dorazín.

Naproti tomu na ukrajinské straně panuje nervozita, co nastane po inauguraci nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, která se koná 20. ledna.

„Je to obrovské téma diskuzí a v médiích, co člověk, to názor. Nejsou jen negativní, někteří jako třeba ministr zahraničí od Trumpa očekávají razantnější přístup. Jiní si všímají negativních signálů z jeho okolí,“ shrnuje Dorazín.

„V příštím roce se rozhodně očekává zlom, že dojde po nástupu Trumpa k nějakým jednáním. Zatím ale ze strany Ruska nevypadá, že by bylo ochotno dělat ústupky ze svých podmínek, které znamenají bezjaderný a neutrální statut Ukrajiny a ztrátu velkého území. To je pro Kyjev nepřijatelné,“ připomíná.

Vážné, ale pod kontrolou

Nejisté jsou mimo jiné dodávky americký raket ATACMS, které Ukrajinci používají v ruské Kurské oblasti, čímž Rusko zdůvodnilo vypálení nové balistické střely Orešnik na Dnipro. Ta sice nezpůsobila žádné větší škody, protože žádná z jejích 36 částí nenesla nálože, které přitom mohou být i jaderné.

„Vypadá to, že opravdu šlo pouze o demonstraci schopností té rakety a o velice důrazný zastrašovací manévr, který ovšem také svědčí o tom, že Vladimir Putin je trošku v koncích a sahá ke stále drsnějším hrozbám,“ míní zpravodaj.

Rusku se mezitím daří postupovat i na zemi, zejména v Doněcké oblasti. Ukrajinští představitelé a novináři zatím podle Dorazína vnímají situaci jako vážnou, přesto ale stále pod kontrolou.

U vojáků je ovšem patrné velké vyčerpání. Na frontě je nedostatek lidí v důsledku špatně prováděné mobilizace, které se navíc mnozí snaží vyhnout. Zásadní proto je kontinuální přísun munice, protože jen tak může armáda efektivně plánovat.

Spekuluje se také o připravované ruské ofenzivě na jihoukrajinské město Záporoží. Celá oblast je podle zpravodaje terčem nesmírně nebezpečných kluzákových bomb, které jsou vypouštěny ze vzdálenosti 60 až 80 kilometrů. Nejefektivnější obranou by bylo zasahovat letadla před startem západními raketami, k tomu ale Ukrajinci zatím nemají povolení.

„Značné ruské síly jsou teď vázány v Kurské oblasti. Ukazuje se, že tam ukrajinská operace měla svůj smysl. Jsou tam severokorejští vojáci, z čehož nepřímo vyplývá, že i Rusko má trošku problém s doplňováním stavů, protože jeho ztráty jsou obrovské. Nicméně početní převaha je pořád obrovská,“ uzavírá zpravodaj.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus výše.