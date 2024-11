Odhalení komunikace mezi Muskem a Putinem je znepokojivé, ale ne překvapivé. Trumpovi neuškodí

Odhalení amerického listu The Wall Street Journal, podle kterého Elon Musk, americký miliardář a vrchní podporovatel Donalda Trumpa, od roku 2022 čile komunikuje s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, vzbudil mezi americkými činiteli znepokojení. Za znepokojivou, ale ne překvapivou informaci to má bezpečnostní analytik Vojtěch Bahenský, který upozorňuje na „oligarchizaci“ americké politiky. Analýza Washington/Moskva 6:15 1. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elon Musk hovoří na předvolebním shromáždění Donalda Trumpa. Akce se konala v Butleru v Pensylvánii, kde se 20letý střelec pokusil Trumpa v červenci zabít (5. října 2024) | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters, Profimedia

„Zpráva je velmi znepokojivá, ale ne úplně překvapivá. Z mého pohledu je to logické vyústění procesu nástupu miliardářů s obrovským ekonomickým vlivem, který jsou schopni přetvořit i do vlivu politického a veřejného. Ten pak mohou využívat k tomu, aby sledovali vlastní zájmy,“ komentuje pro iROZHLAS.cz zprávu amerického deníku The Wall Street Journal o probíhající komunikaci mezi Muskem a Putinem bezpečnostní expert Vojtěch Bahenský z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Z článku, který list WSJ publikoval minulý týden, mimo jiné vyplývá, že ruský prezident Vladimir Putin a americký miliardář Elon Musk, přední podporovatel Trumpovy prezidentské kandidatury, šéf automobilky Tesla, společnosti SpaceX a majitel sociální sítě X, spolu od roku 2022 pravidelně komunikují. Americký deník o tom informoval s odkazem na řadu informovaných zdrojů z americké, evropské i ruské politiky. Podle nich se tajné rozhovory mezi nejbohatším Američanem a šéfem Ruska jakožto nepřátelské mocnosti týkají obchodních i osobních témat, ale také současné geopolitické situace.

Bahenský přitom poukazuje na slova přední americké expertky na mezinárodní politiku Fiony Hillové, která v době Trumpova prezidentství pracovala jako poradkyně Bílého domu pro evropské a ruské záležitosti. Ta v kontextu komunikace mezi Trumpovým podporovatelem Elonem Muskem a Putinem hovoří o „oligarchizaci americké politiky“, s čímž Bahenský souhlasí. „Jejich interakce jsou o tom vyřešit to, jak společně uplatňovat moc,“ uvedla pro zpravodajský web Politico Hillová, podle které Musk není nutně loajální Spojeným státům – jde mu především o hromadění vlastního zisku a moci.

Přestože se o komunikaci mezi Putinem a Muskem spekulovalo už dřív, podle WSJ vyvolala zjištění o jejich neveřejných rozhovorech mezi americkými činiteli obavy. Zejména proto, že americký miliardář má díky spolupráci své firmy SpaceX na americkém vesmírném programu přístup k tajným informacím o americkém vesmírném programu.

Muskova firma SpaceX totiž poskytuje techniku Národnímu úřadu pro letectví a vesmír (NASA) pro výpravy na oběžnou dráhu. Jeden ze zdrojů listu poukázal na to, že americká administrativa je ve vztahu k Muskovi v citlivé pozici, protože SpaceX zajišťuje provoz satelitů důležitých pro národní bezpečnost a přepravu astronautů k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS).

„Míru ohrožení národní bezpečnosti USA je těžké stanovit, když z pochopitelných důvodů nevíme, na čem všem Muskovy firmy spolupracují s americkou vládou. Je známo, že Musk má bezpečnostní prověrku vyšší úrovně, ale pravděpodobně se nedostane k informacím mimo jeho projekty s vládou,“ říká pro iROZHLAS.cz amerikanista Jan Hornát z Institutu mezinárodních studií FSV UK.

Jak nicméně upozorňuje americký vojenský expert Bradley Bowman, znepokojivé je především načasování některých Muskových obratů, které přišly v době, kdy podle deníku WSJ měl zrovna hovořit se šéfem Kremlu. To se týká zejména války na Ukrajině.

Muskovy otočky

Po zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu, které se odehrálo v únoru 2022, Musk nejprve podpořil Kyjev a bezplatně poskytl ukrajinské straně síť svých satelitů Starlink využitelnou k civilním i vojenským účelům. Na podzim roku 2022 ale změnil kurz a začal chtít za provoz sítě peníze, poté přestala být pro vojenské účely využitelná úplně. V roce 2023 pak Musk odmítl umožnit Ukrajině použít Starlink k překvapivému útoku na ruské vojáky na anektovaném Krymu.

Krok, který zcela souzní s ruskými zájmy, nicméně Musk vysvětloval obavami z vyvolání jaderného konfliktu. Později se satelity Starlink začaly objevovat v Rusku, přestože Musk popřel, že by je tam přímo prodával.

Podle Bradleyho Bowmana je přitom načasování hovorů s Putinem a měnící se Muskovy postoje k válce na Ukrajině „znepokojivá náhoda“. „Politika americké vlády je snažit se izolovat Vladimira Putina, a Elon Musk to přímo podkopává,“ řekl Bowman. „Co dělá Putin s Muskem? Putin se snaží snížit svou mezinárodní izolaci a ovlivnit americkou zahraniční politiku,“ cituje Bowmana agentura AP, která mimo jiné upozorňuje na to, že Trump slíbil, že pokud vyhraje prezidentské volby, dá Muskovi roli ve své administrativě.

V souvislosti s odhalením rozhovorů mezi Muskem a Putinem se tak začaly objevovat obavy z ruské snahy ovlivňovat americkou politiku. Odborník Jan Hornát si ale nemyslí, že by se Musk stal Putinovým prostředníkem k ovlivnění politiky Spojených států. „To by naznačovalo, že Musk je jen Putinovým ‚užitečným idiotem‘, a to si nemyslím. Lze spíše říct, že Muskova agenda – politická i obchodní – se v některých bodech shoduje s tím, co se hodí Putinovi, a naopak,“ míní Hornát.

Také bezpečnostní analytik Bahenský se domnívá, že Musk především usiluje o naplnění vlastních cílů a zájmy ostatních jsou pro něj druhořadé.

„Pokud jde o Muskovu pozici, z mého pohledu primárně sleduje svoje zájmy, které jsou globální, nikoliv zájmy USA nebo Ukrajiny. Což by nás už snad mohlo přestat překvapovat. Individuální moc koncentrovaná do jedné osoby, bez demokratického mandátu nebo systému brzd a protivah, prostě povede k takovému chování,“ říká k tomu Bahenský.

Musk vs. Tchaj-wan

Podobně jako v souvislosti s Ukrajinou vyvstávají otázky také ohledně Muskova přístupu vůči Tchaj-wanu. Podle zjištění WSJ totiž Putin Muska požádal, aby neaktivoval svou satelitní internetovou síť Starlink na území Tchaj-wanu, čímž se chtěl šéf Kremlu zavděčit čínskému prezidentovi Si Ťin-Pchingovi, se kterým se v době západních protiruských sankcí snaží o utužení vztahů. Příklon k Číně je nicméně patrný i ze strany samotného Muska, jehož společnost Tesla v Číně provozuje svůj největší výrobní závod Gigafactory Shanghai.

Už v minulosti přitom Musk pronesl některé kontroverzní výroky na účet Tchaj-wanu, který přitom má silnou americkou podporu. Například v září 2023 rozzuřil tchajwanské zástupce poté, co mluvil o politice jedné Číny a naznačil, že Tchaj-wan je pro Čínu zhruba to, co Havaj pro Spojené státy. Doslova řekl, že Tchaj-wan je něco jako „integrální součást Číny, která svévolně není součástí Číny“.

Na případnou Muskovu účast v Trumpově administrativě, pokud by republikánský kandidát volby v USA vyhrál, tak tchajwanští lídři zřejmě hledí se znepokojením.

„Je otázka, jakou funkci by Musk v administrativě měl. Pravděpodobně by šlo o symbolickou roli na úrovni takzvaných vládních ‚carů‘, kteří nepodléhají standardnímu nominačnímu procesu. V administrativě by tak měl omezené pravomoci a takto by jej vnímali i američtí partneři včetně Tchaj-wanu. Tchaj-wan nemá jinou možnost než si udržovat dobré vztahy s USA, ať je prezidentem kdokoliv, a ani Trumpova administrativa s Muskem v nějaké oficiální roli vztah ze strany Tchaj-wanu výrazně nenaruší,“ myslí si Hornát.

Trumpovi to neuškodí

Zveřejnění informací o komunikaci mezi Putinem a Muskem přišlo ani ne dva týdny před americkými volbami, ve kterých se Musk jasně postavil na stranu Donalda Trumpa.

Musk na Trumpovu kampaň vynaložil desítky milionů dolarů, podpořil ho mimo jiné i na předvolebních mítincích a v samém závěru kampaně dokonce slíbil, že každý den až do listopadových voleb vyplatí milion dolarů jednomu z těch, kdo podepíšou jeho internetovou petici na podporu Trumpovy kandidatury. Znepokojení některých amerických činitelů z probíhající komunikace mezi Muskem a Vladimirem Putinem ale mezi Trumpovými voliči nijak nerezonovalo. Podle amerikanisty Jana Hornáta mohou zveřejněné informace naopak Trumpovi nahnat politické body.

„Trumpovi to pravděpodobně neuškodí. Celá záležitost se dá přetavit i v docela uspokojivou zprávu pro voliče: ‚Trump vyřeší konflikt na Ukrajině, protože má více kanálů, kterými s Putinem může komunikovat.‘ Doposud se Trumpova kampaň k celé věci nevyjádřila. A pokud by tušila, že by ji to výrazně oslabilo, okamžitě po zveřejnění článku WSJ by se snažila celé rámování záležitosti ve veřejném prostoru nějak upravit,“ míní Hornát.

Jak pro agenturu AP nicméně upozorňuje bývalý americký velvyslanec v Rusku Michael McFaul, není obvyklé, aby obchodní lídři jako Musk byli v kontaktu s Putinem, aniž by o tom informovali americké úřady. Generální ředitelé nejrůznějších společností se podle něj sice mohou stýkat se zahraničními politiky, Putin ale vzhledem k jeho agresi vůči Ukrajině stojí stranou.

„Je to válečný zločinec, který vraždí civilisty. Z mého pohledu je to špatně,“ komentuje McFaul Muskovy rozhovory s Putinem. „Musíte se rozhodnout, v jakém týmu jste. Jste v americkém týmu, nebo v ruském?“